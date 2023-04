Il visore di Realtà Mista di Apple previsto con pacco batterie esterno

Il visore di Realtà Virtuale e Aumentata che Apple dovrebbe presentare nel keynote della Worldwide Developers Conference del 5 giugno, è previsto con un pacco batterie in grado di garantire 2 ore di autonomia.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che il dispositivo sarà dotato di un battery pack esterno con un cavo permanentemente collegata al visore; per il cavo è previsto un connettore proprietario su una delle estremità per il collegamento al visore.

Apple avrebbe previsto un sistema magnetico che dovrebbe garantire al cavo che parte dal battery pack di rimanere saldamente collegato e non staccarsi durante i movimenti dell’utente, un connettore tondo che permetterebbe al cavo di rimanere saldamente legato alla porta.

La scelta del battery pack sarebbe dovuta alla necessità di ridurre il peso del visore stesso, evitando la pressione sul viso che un dispositivo con una batteria integrata causerebbe, rendendolo scomodo, una lamentela che a quanto pare è riportata da utenti di visori quali il Quest di Meta.

Chi lo desidera potrà eventualmente acquistare un battery pack aggiuntivo, di dimensioni simili al MagSafe Battery Pack per gli iPhone recenti, sostituendo al volo il pacco batterie. Questa scelta sembra sia stata un po’ dibattuta all’interno di Apple, con l’azienda che spinge sempre più verso dispositivi liberi dai cavi. Per il momento si è preferito fare così; per future versioni del visore potrebbero essere valutate altre soluzioni.

Ne dovremmo ad ogni modo sapere di più il 5 giugno in occasione della Worldwide Developers Conference di Apple. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare