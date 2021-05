iMac M1 unboxing mostra tutto prima delle recensioni

In rete sta circolando un video che mostra l’ unboxing di iMac M1 24 pollici, ma il nuovo computer tutto in uno sarà in disponibile nei negozi e consegnato ai primi utenti che lo hanno preordinato soltanto da venerdì 21 maggio: com’è possibile? Sta in realtà succedendo quel che è successo poche ore fa con gli iPad Pro M1: le prime unità preordinate al lancio sono state spedite e alcune di queste sono già state consegnate.

Così grazie ai video dei fortunati utenti che stanno ricevendo i nuovi prodotti prima del lancio ufficiale e prima ancora che i giornalisti, su autorizzazione di Apple, possano pubblicare le recensioni già pronte, è possibile dare uno sguardo in anteprima a ciò che ci si deve aspettare quando si prende tra le mani uno dei nuovi prodotti dell’azienda presentati il mese scorso.

[aggiornamento: il video è stato reso privato e non è più accessibile]

https://www.youtube.com/watch?v=mvG10JJ0FXE

Come per gli iPad Pro, anche i nuovi iMac sono una grossa novità in questo settore: sono infatti i primi a utilizzare il nuovo processore Apple Silicon M1 di Cupertino e sono anche stati ridisegnati completamente, con un profilo squadrato e completamente piatti sul dorso, grazie a una riprogettazione che non avveniva dal 2012.

Nel video pubblicato su YouTube è possibile dare un breve sguardo all’apertura della confezione del modello da 24 pollici di colore giallo: tra le novità, Apple ha introdotto 7 diverse opzioni di colore per la scocca. Questo è successo solo un’altra volta con i computer di Apple: era il 1998 ed erano gli iMac G3, che avevano però la struttura in plastica anziché in alluminio).

Il filmato dell’ unboxing iMac M1, pubblicato da Gadget Guy, è in cantonese ma poco importa perché come dicevamo offre uno sguardo ravvicinato al computer, incluso il modo in cui la macchina e gli accessori in tinta abbinata sono imballati all’interno della confezione, come il cavo di alimentazione magnetico si attacca alla parte posteriore del computer e come è fatto il pulsante Touch ID integrato sulla Magic Keyboard.

Tra le altre lo youtuber mette in evidenza come funziona il tasto Globe, quello che permette di passare tra una lingua e l’altra per la tastiera, come si installano le applicazioni iOS sull’iMac con M1, dove è posizionata la presa jack per le cuffie e sottopone la macchina anche ad alcuni test di benchmark utilizzando Geekbench e Cinebench, che sostanzialmente mostrano le stesse prestazioni degli altri Mac che condividono lo stesso processore Apple Silicon M1.

Mentre scriviamo questo articolo da YouTube è stato rimosso sia il filmato originale, sia quello duplicato pubblicato poco dopo, in ogni caso è possibile che nelle prossime ore il filmato torni a circolare grazie ad altre copie. Sembra che Apple non abbia gradito la pubblicazione dell’ unboxing di iMac M1 prima ancora che negli Stati Uniti siano pubblicate le prime recensioni della macchina. In questo articolo riportiamo alcune schermate tratte dal video prima del blocco.

Tutte le novità che Apple ha presentato nel keynote del 20 aprile, inclusi i coloratissimi iMac M1 24 pollici, AirTag, iPad Pro 2021 e la nuova Apple TV 4K 2021 con nuovo telecomando sono riassunte in questo articolo.