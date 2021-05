I primi iPad Pro M1 sono già stati consegnati

Teoricamente i nuovi iPad Pro 2021 con processore M1 saranno consegnati a partire dal 21 maggio, ma alcuni (pochi) fortunati utenti che lo hanno preordinato al lancio lo hanno appena ricevuto.

Così, prima ancora che Apple dia il via libera ai giornalisti per pubblicare le recensioni, tra la gente comune stanno cominciando a spuntare in rete le foto dei pacchi consegnati ai pochi fortunati utenti che proprio in queste ore sono stati letteralmente sommersi dalle domande degli appassionati, curiosi di conoscere le prime impressioni sul nuovo tablet di Apple.

Questi infatti sono i primi in assoluto a condividere lo stesso processore dell’ultima generazione dei Mac, il che apre le porte a una maggiore convergenza tra le due piattaforme e a un significativo balzo delle prestazioni, forse come mai si era potuta registrare sui tablet dell’azienda.

Tra questi primissimi utenti ad avere tra le mani il nuovo iPad Pro con chip M1 c’è ad esempio l’utente PeterDragon50: dice di averlo ordinato tramite il rivenditore Nebraska Furniture Mart non appena i preordini sono iniziati e che poche ore prima di pubblicare la fotografia su Reddit aveva ricevuto la mail in cui gli veniva notificata la possibilità di passare a ritirarlo perché era appena arrivato.

Questa come dicevamo è una bella sorpresa per chi lo ha comprato perché Apple non ha ancora ufficializzato una data sull’effettiva disponibilità nei negozi: per il momento sul sito, dove si può soltanto preordinare, campeggia la dicitura «A partire dalla seconda metà di maggio». Si vocifera che l’inizio della disponibilità potrebbe essere fissato per il giorno venerdì 21 maggio: questa data compare infatti tra le righe di codice della pagina web di iPad Pro, ma è scritta soltanto lì perché Apple non l’ha ancora confermata.

E’ possibile che nelle prossime ore e nei giorni a seguire iPad Pro con M1 venga consegnato anche ai primi clienti che l’hanno ordinato su Apple Store visto che, come scrivevamo la settimana scorsa, alcuni ordini sono stati spediti, ma anche qui non viene riportata alcuna indicazione sulla data di consegna, quindi si possono solo fare ipotesi.

Nel frattempo quindi sono gli utenti come PeterDragon50 che possono placare la sete delle persone che vogliono saperne di più: c’è ad esempio chi sostiene che il nuovo display Mini-LED Liquid Retina XDR «È impressionante, con neri profondi e colori che sono decisamente all’altezza della qualità di Apple». A riprova di ciò sono stati condivisi due video su YouTube (che vi alleghiamo in questo articolo) nei quali vengono riprodotti dei contenuti HDR sul dispositivo. C’è anche chi ha pubblicato i punteggi ottenuti dal dispositivo nei test di benchmark con AnTuTu, dai quali emergono prestazioni significativamente migliori rispetto agli iPad Pro dello scorso anno, fino al 50% più veloce.

