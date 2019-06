IMDb TV arriva in Europa con un canale streaming gratuito e triplica i contenuti

IMDb TV arriverà in Europa entro la fine del 2019 con un canale streaming gratuito con milioni di film e show tv. L’annuncio ufficiale è arrivato a metà giugno: IMDb, uno dei siti più consultati al mondo tra quelli dedicati al cinema, sbarca nel mondo dello streaming tv con tanti contenuti gratuiti.

La selezione di film e serie tv di IMDb TV triplicherà rispetto a quella attuale, grazie a nuovi accordi che IMDb ha preso con gli studi Warner Bros, Sony Pictures e MGM Studios.

I clienti avranno accesso a film di generi diversi – commedie, show per famiglie e bambini, storie d’amore, thriller, fantascienza, documentari, horror – e titoli interessanti come Captain Fantastic con Viggo Mortensen, La La Land con Emma Stone e Ryan Gosling, Fringe (con Joshua Jackson), Kitchen Nightmares (con Gordon Ramsay), Duck Dynasty (con Jase Robertson)e The Bachelor, oltre ai film amati dal pubblico come le pellicole nominate all’Oscar Drive (con Ryan Gosling) e Something’s Gotta Give (con Diane Keaton e Jack Nicolson), Donnie Darko (con Jake Gyllenhaal).

Ci sono poi film premi Oscar Monster (con Charlize Theron), Jerry Maguire (con Tom Cruise), Dances with Wolves (con Kevin Costner). Una nuova ondata di contenuti sarà disponibile dall’1 Luglio tra cui il premiato Sense and Sensibility (con Emma Thompson), Draft Day (con Kevin Costner) e A Knight’s Tale (con Heath Ledger).

“Con IMDb TV, gli spettatori riscoprono la TV come dovrebbe essere – un’offerta gratuita di contenuti TV e film disponibili in ogni momento”, ha dichiarato Mark Eamer, Vice President di IMDb TV. “Diamo la possibilità di avere un’esperienza di qualità con un’interfaccia che la rende facilmente fruibile. Con una quantità di titoli come mai prima in arrivo su IMDb TV e il lancio europeo siamo molto felici di mostrare ai nostri clienti ciò che IMDb ha da offrire, e tutto questo gratuitamente”.