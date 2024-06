Come installare le Beta di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia

Pubblicità

Nel momento in cui scriviamo le beta 1 di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e altri futuri sistemi operativi di Apple, sono disponibili per i soli sviluppatori; a luglio arriveranno le beta pubbliche, versioni sempre preliminari ma pensate per un pubblico più vasto di utenti che desiderano provare in anteprima i sistemi operativi.

Le beta, lo ricordiamo, sono versioni software non definitive, già testate dagli sviluppatori ma messe a disposizione di un numero maggiore di utenti, confidando proprio nelle loro azioni imprevedibili che potrebbero portare alla luce nuovi bug o incompatibilità del software stesso.

Per loro natura le beta possono essere instabili (l’obiettivo è quello di farle provare a un più ampio numero di persone, con lo scopo di trovare eventuali errori) e pertanto sconsigliamo l’installazione soprattutto se i dispositivi sono destinati ad ambiti lavorativi.

Premessa sulle beta pubbliche

Anche se tutti possono scaricare le versioni preliminari dei vari sistemi operativi, queste – come accennato – per loro natura, NON sono stabili e, se installate su computer e dispositivi vari usati per lavoro o avete bisogno di stabilità assoluta, sconsigliamo l’installazione delle beta giacché il corretto funzionamento dei sistemi operativi non è garantito.

Lo scopo delle beta è di far provare a un numero maggiore possibile di utenti le nuove funzioni, confidando in azioni imprevedibili che potrebbero portare alla luce bug o incompatibilità del software stesso. Le persone che testano le varie beta man mano disponibili, possono segnalare bug piccoli e grandi, al fine di arrivare a versioni definitive stabili e accettabili dal punto di vista dell’utente.

Se non volete avere problemi (instabilità, malfunzionamenti, bug, ecc.) meglio attendere le versioni definitive che arriveranno in autunno.

Come scaricare le versioni beta di Apple

Se volete rischiare, aiutando Apple a testare i futuri sistemi operativi, ecco come procedere per iscriversi al programma beta:

Andate a questo indirizzo e fate click su sul pulsante “Sign in”. Dovete eseguire il login con il vostro Apple ID e la password. Se non avete un Apple ID fate click su “create one now” e seguite i vari passaggi per creare un nuovo account (bisogna indicare nome, cognome, email, indirizzo, scegliere una password, ecc). Dopo aver indicato Apple ID e password, fate click su “Sign in” Appare la licenza d’uso, l’accordo tra noi e Apple che bisogna leggere e accettare facendo click su “Accept” A questo punto bisogna scegliere la beta di nostro interesse; se vogliamo provare le beta di macOS bisogna scegliere la voce “enroll your Mac” e confermare indicando Apple ID e password.

Se volete provare le beta di macOS

Se volete provare la beta di macOS Sequoia, fate prima un backup del vostro Mac. Installate la beta solo su macchine che non usate per lavoro o sulle quali siete disposti a tollerare qualche malfunzionamento.

Se siete sicuri di voler proseguire, dopo l’iscrizione al programma beta (passando per il sito sopra indicato) è sufficiente aprire Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software, quindi fare click sulla “i” accanto a “Aggiornamenti beta”, e poi scegliere la beta di macOS che si desidera installare.

Se volete provare le beta di iOS e iPadOS

Anche in questo caso prima di fare esperimenti con versioni preliminari di iOS, sarà bene effettuare un backup completo del proprio dispositivo (qui vi spieghiamo come fare), in modo da avere un “paracadute” se qualcosa dovesse andare storto o se, per qualche motivo, volete sempre e comunque avere la possibilità di tornare al punto di partenza. Le beta, ripetiamo, sono per loro natura, instabili e non sempre affidabili. Se possibile, installate la beta solo su un dispositivo secondario che alle brutte potrete ripristinare completamente senza troppi problemi.

Dopo l’iscrizione al programma beta (passando per il sito indicato sopra) p è possibile andare (dal dispositivo) su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Beta Updates (Aggiornamenti beta) e scegliere la versione beta che si desidera installare.

E se volessi eliminare la beta di iOS?

Per disinstallare la versione beta di iOS, è necessario inizializzare e ripristinare il dispositivo. Se avete un backup archiviato sul computer (come suggerito all’inizio), potete usarlo per il ripristino.

Al termine del ripristin, è possibile impostare il dispositivo dal backup archiviato, creato da una versione precedente di iOS. Ovviamente se avete effettuato il backup di un dispositivo con la versione beta di iOS, il backup con fatto con la beta non sarà compatibile con le versioni precedenti di iOS. Ad esempio, se tornate a iOS 16 da iOS 18 beta, non si potrà ripristinare il dispositivo tramite un backup eseguito con la versione beta di iOS, ma tramite un backup effettuato prima della sua installazione.