In arrivo nuove app di Apple per Windows?

Apple sarebbe pronta a lanciare nuove app per Windows 10, una serie di software che dovrebbero essere presentati come alternativa ad iTunes, sulla falsariga di quanto fatto in macOS Catalina: le funzioni che prima erano svolte da un software unico, ora sono disponibili nelle app Apple Music, Apple TV, Apple Books e Apple Podcasts, e i contenuti gestibili e sincronizzabili direttamente dal Finder.

Il blog italiano Aggiornamenti Lumia ha rierito in un tweet dell’arrivo a breve sul Microsoft store delle nuove app di Apple per Windows.

In un annuncio di lavoro di novembre dello scorso, anno, Apple era alla ricerca di ingegneri software per sviluppare “la prossima generazione di media app per Windows”; dall’annuncio sembrava di capire che l’idea era di realizzare app per Windows simili a quelle offerte di serie con macOS Catalina.

L’annuncio riportava: “Il team Media App sta cercando un Senior Software Engineer per lavorare sulla prossima generazione di media app per Windows. Aiuterai a costruire funzionalità innovative che allieteranno milioni di clienti attorno al mondo”.

Tra le caratteristiche richieste Apple aveva indicato “robuste competenze nella progettazione di applicazioni”, “solidi principi di progettazione API”, “capacità nel mettere in discussione le convinzioni” e “collaborazione in regime di scadenze ravvicinate”.

Era ritenuto un valore aggiunto la capacità di sviluppare con la Universal Windows Platform, elemento che permetterebbe la creazione di app in grado di funzionare snche su Xbox One, oltre che sulle varie piattaforme Windows 10.

Un’app Apple TV+ costruita su UWP potrebbe permette anche agli utenti Xbox One di accedere al servizio, espandendo così il pubblico potenziale del servizio di streaming della Mela.

Ricordiamo che Apple TV+ è disponibile su diverse piattaforme smart comprese quelle delle TV Samsung ed LG e su Fire TV di Amazon.