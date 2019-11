Apple vuole sviluppare nuove app per Windows: arrivano Apple TV e Apple Music?

Apple è alla ricerca di ingegneri del software per creare una “nuova generazione di media-apps per Windows”. È quanto si evince da un annuncio per la ricerca di personale apparso su LinkedIn individuato dal sito Neowin.

Con macOS 10.15 Catalina, Apple non offre più iTunes ma tre differenti app per scopi diversi: Podcast, Musica e Apple TV. Annunciando Catalina, la Mela aveva spiegato che avrebbe continuato a sviluppare iTunes per Windows ma nell’annuncio in questione si evince che Apple è alla ricerca di un software engineer per creare nuove media-app che potrebbero essere le versioni Windows delle app separate ora offerte su macOS 10.15.

Nell’annuncio si legge: “Se amate la musica, avete la passione per scrivere codice, e volete lavorare con un team di ingegneri di fama mondiale che sviluppa soluzioni dedicate a milioni di utenti, il Media Apps team è il posto per voi”. Leggendo tra le righe è facile supporre l’arrivo dell’app Apple Music e forse anche dell’app Apple TV (già offerta su macOS di serie con il nuovo sistema operativo).

Apple da qualche tempo sta espandendo la sua offerta di servizi. All’inizio del mese è stato lanciato il servizio Apple TV+, disponibile per iOS, tvOS, macOS, smart TV di Samsung, dispositivi Roku e Fire TV.

Nell’annuncio si chiede esperienza con la piattaforma UWP (Universal Windows Platform), elemento che consente di creare app dall’aspetto ottimale e utilizzabili su tutti i tipi di dispositivi che eseguono Windows, in grado di usare funzionalità specifiche del dispositivo e di adattare l’interfaccia utente alle dimensioni, alle risoluzioni e ai DPI dello schermo di dispositivi diversi. Apple potrebbe dunque avere intenzione di rendere le sue app disponibili anche su dispositivi come le console Xbox One e altri ancora.