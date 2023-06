Apple ha in cantiere 53 nuovi negozi al dettaglio

Apple ha in programma di espandere il numero di Apple Store, con nuovi negozi al dettaglio in varie località.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Cupertino intende spingere l’acceleratore in Cina e altre zone dell’Asia, e allo stesso tempo “revisionare” posizioni consolidate negli USA e in Europa.

Da qui al 2027, la Mela prevede 15 nuovi store nella regione Asia-Pacifico, 5 nuovi store in Europa e Medio Oriente, e altri 4 punti vendita negli Stati Uniti e in Canada; l’azienda prevede inoltre 6 ristrutturazioni o rilocalizzazioni in Asia, 9 in Europa e 13 in America del Nord. In totale il numero di store nuovi, da ristrutturare o spostare sono 53 in 4 anni.

3 dei nuovi negozi previsti nella regione Asia-Pacifico sono previsti in India, 1 in Malesia, 2 in Corea del Sud, e 1 nei pressi del tempio di Jing-an a Shanghai (Cina). Apple ha previsto rinnovamenti per lo store Shinsaibashi di Osaka (Giappone); in Europa sono previsti aggiornamenti per l’Apple Store Opéra di Parigi, e nuove aperture nei pressi dell’ex entrale elettrica di Battersea a Londra (sulla riva sud del Tamigi), e nel shopping center La Vaguada di Madrid.

Negli Stati Uniti, nuovi punti vendita sono previsti a Miami, Detroit e Torrance (California); altri store in New Jersey, Alabama, Massachusetts, North Carolina, Ohio, Georgia, e nel Missouri saranno rilocalizzati.

Lo store più recente della Casa di Cupertino è l’Apple Tysons Corner, riaperto nel cuore della contea di Fairfax, Virginia. Inaugurato 22 anni fa, il 19 maggio 2001, è stato l’Apple Store che ha presentato al mondo i punti vendita Apple. Da allora Apple ha aperto oltre 500 store in tutto il mondo.

Tra le peculiarità dell’Apple Tysons Corner, tavoli e sedie di altezza variabile, oltre a percorsi di accesso pensati per garantire più spazio a chi è sulla sedia a rotelle. Per chi indossa un apparecchio acustico, lo store offre un apposito sistema audio portatile da utilizzare ovunque. Al tavolo dell’area “Today at Apple” un sistema di ascolto assistivo offre la possibilità di sintonizzarsi con sessioni dedicate. ll soffitto è realizzato con pannelli acustici e deflettori biogenici, riducendo al minimo l’uso di metalli, mentre la pavimentazione è realizzata con biopolimeri, diminuendo la necessità di resine chimiche. Come tutte le strutture dell’azienda, anche l’Apple Tysons Corner usa energia rinnovabile al 100% ed è a impatto zero.