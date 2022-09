Apple, la nuova sede Battersea a Londra apre nel 2023

Con un post su Twitter il Ceo di Apple Tim Cook annuncia che presto nel 2023 sarà inaugurata la nuova sede di Apple a Londra, costruita all’interno della ex centrale elettrica di Battersea sulla riva sud del Tamigi. Questa volta l’annuncio non arriva con un comunicato Apple, ma più volte in passato Tim Cook ha preferito utilizzare i canali social per annunciare novità Apple non di prodotto, come in questo caso.

Apple conta circa 1.400 dipendenti a Londra suddivisi in otto uffici dislocati in diverse zone della metropoli, sedi che con ogni probabilità verranno chiuse con l’inaugurazione di Apple Battersea. La stessa multinazionale, all’annuncio del progetto nel 2016, ha precisato che la sede principale del business internazionale di Apple rimarrà sempre a Cork in Irlanda, dove lavorano 4.000 persone. Ma Cook rileva che i nuovi uffici londinesi rappresentano l’impegno di Apple attuale e futuro in Regno Unito.

«Non vediamo l’ora di aprire i nostri nuovi uffici nell’iconica Battersea Power Station per così tanti membri del nostro team a Londra all’inizio del prossimo anno» annuncia Tim Cook nel suo post, concludendo «È un tributo a questa incredibile città e un riflesso del nostro impegno per il futuro di Apple nel Regno Unito». In questo articolo riportiamo le due immagini pubblicate da Tim Cook.

Nell’imponente progetto di ristrutturazione e riqualificazione della ex centrale elettrica di Battersea, Apple sarà la presenza principale, con uno spazio occupato di 500mila piedi quadrati, che si traducono in poco meno di 46.500 metri quadrati, sufficienti per i primi 1.400 dipendenti ma anche per arrivare fino a 3.000 in caso di espansione.

Gli appassionati di rock avranno già riconosciuto l’inconfondibile profilo della centrale e delle sue quattro enormi ciminiere: qui infatti è stata scattata la celebre foto della copertina dell’album Animals dei Pink Floyd, con un pallone a forma di maiale.