Il gioco Stray in arrivo per Mac

Stray è una avventura dinamica che narra le vicende di un gatto randagio che decide di tornare in superficie dopo essere precipitato in una voragine ed essersi ritrovato in una città sotterranea popolata da robot, macchine e batteri mutanti.

Il gioco è disponibile da tempo per Windows e PlayStation, e arriverà anche in versione Mac.

A riferire di Stray per Mac è il sito Macrumors, spiegando che sfrutterà una funzionalità di Metal (API grafiche di macOS) nota come MetalFX, tecnologia che permette agli sviluppatori di fare velocemente il rendering di scene complesse usando fotogrammi che richiedono meno elaborazione, per poi applicare il ridimensionamento della risoluzione e l’anti-aliasing temporale.

Non è stata indicata una data di lancio ma riferito genericamente che il gioco arriverà “quest’anno”.

Il gioco è diviso in capitoli; si parte con un gruppo di felini randagi intenti a esplorare l’esterno abbandonato e ricoperto di vegetazione del muro di una grande costruzione; su Steam, si legge: «Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una cybercittà e ritrovare la via di casa».

Intanto nell’ambito della imminente WWDC (annuale conferenza sviluppatori) è previsto l’arrivo di Man’s Sky su Mac e anche in versione per il visore per la Realtà Virtuale che Apple dovrebbe presentare per l’evento.

Per quanto riguarda la situazione videogiochi su Mac l’avvento di Apple Silicon promette bene: Apple punta sempre più in questo campo: qui le funzioni dedicate di macOS Ventura e gli strumenti di programmazione MetalFX. Ci saranno senz’altro importanti novità gaming alla WWDC 2023. Qui tutto quello che Apple potrebbe presentare.