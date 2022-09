In FIFA 23 sarà possibile giocare con Ted Lasso e l’AFC Richmond

Ted Lasso, Roy Kent e i giocatori più importanti dell’AFC Richmond, tra cui Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent e Isaac McAdoo, saranno tutti presenti in FIFA 23, insieme al Nelson Road, lo stadio di casa del club.

Lo ha fatto sapere EA Games, la software house che sviluppa il gioco per varie piattaforme.

Ted Lasso è la serie su Aple TV+ che ha battuto vari record come serie comedy esordiente con più nomination nella storia degli Emmy Awards, aggiudicandosi quattro premi per le categorie miglior serie comedy, miglior attore protagonista in una serie comedy, miglior attore non protagonista in una serie comedy e miglior attrice non protagonista in una serie comedy.

Ted Lasso, intepretato da Jason Sudeikis, è un coach di football americano chiamato ad allenare una squadra di calcio inglese. Completamente privo di esperienza, il mister compensa con l’ottimismo, la determinazione… e i biscotti. L’acclamata serie – lo ricordiamo. annovera nel suo cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed.

Oltre a recitare, Sudeikis è produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con il suo studio Doozer Productions, e in associazione con Warner Bros. e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group. Anche Jeff Ingold della casa di produzione Doozer è produttore esecutivo con Liza Katzer come co-produttrice esecutiva. La serie TV è stata scritta da Sudeikis, Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, e si basa sul format e sui personaggi di NBC Sports.

In FIFA 23 sarà possibile selezionare Ted Lasso, “uno dei più grandi motivatori di questo sport” ricorda EA – come tecnico giocabile nella modalità Carriera, oppure allenare l’AFC Richmond scambiandolo con un club della Premier League o di qualsiasi altro campionato giocabile della modalità Carriera.

In FIFA 23 Ultimate Team sarà inoltre possibile mostrare il proprio amore per l’AFC Richmond con una serie di oggetti personalizzabili, tra cui divise e oggetti TIFO autentici, oltre a poter scegliere Ted Lasso o Coach Beard come allenatore del proprio club. Tutti i contenuti dell’AFC Richmond in FUT saranno disponibili attraverso obiettivi e sfide.

FIFA 23 sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.

