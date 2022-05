Apple brevetta Car Key con test etilometro integrato

Apple brevetta una futura versione di Car Key con funzione di test etilometro integrato, segnalato da PatentlyApple: se l’utente ha bevuto più del dovuto, il sistema non sbloccherà l’automobile e non sarà possibile metterla in moto.

L’assimilazione dell’alcol è un fattore soggettivo, ma è sempre bene non mettersi alla guida subito dopo aver bevuto, perché richiede un accordo perfetto tra decisione e azione, elementi che l’alcol mette seriamente a rischio. Esistono norme e divieti specifici differenti in vari paesi del mondo; varia sostanzialmente il valore tasso alcolemico nel sangue sanzionabile, ma la sostanza non cambia: guidare in stato di ebbrezza è una situazione molto grave.

Per determinare il valore dell’alcool, ovverosia dell’etanolo contenuto nel sangue, si usa l’ etilometro, strumento che permette di avere velocemente una stima del proprio tasso alcolico calcolando la quantità presente nell’aria espirata; negli etilometri elettronici è tipicamente un boccaglio e un display che permette di condurre un alcol test.

In un brevetto di Apple si fa riferimento a un sistema che impedisce a Car Key (la tecnologia di Apple Watch e iPhone che consente di trasformare in digitale la chiave delle automobili) di avviare i veicoli se la misurazione dell’aria espirata del conducente indica valori del tasso alcolemico superiore a quelli consentiti. Car key potrebbe funzionare quindi in accoppiata a un etilometro collegato o – perché no – integrato direttamente in qualche futuro iPhone.

Apple, lo ricordiamo, fa parte del Connectivity Consortium (CCC), un consorzio che a giugno del 2019 ha annunciato la pubblicazione di un nuovo standard di riferimento per una chiave digitale che consenta di sfruttare dispositivi come gli smartphone con tecnologia NFC di usare il telefono per sbloccare e bloccare le portiere, avviare l’auto e così via.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

