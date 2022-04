Apple annuncia la produzione di iPhone 13 in India

La produzione di iPhone 13 in India è iniziata, afferma Apple, circa tre mesi dopo la data di inizio prevista. I problemi dovuti alle pessime condizioni di lavoro scoperte nello stabilimento Foxconn di Chennai sembrano essere superati. Apple lavora continuamente per ridurre la sua dipendenza produttiva dalla Cina, diversificando la produzione in tutto il mondo. I fornitori dell’azienda ora svolgono lavori di assemblaggio di iPhone, iPad e Mac in India, Vietnam, Indonesia e anche in altre aree.

Apple ha iniziato la produzione di iPhone in India nel 2017, con il primo modello di iPhone SE. Altri due modelli di iPhone, successivamente, sono stati assemblati nella regione, e adesso iPhone 13 è il quarto modello di iPhone che sarò prodotto in India. La produzione doveva partire già a gennaio scorso, tuttavia, la produzione nello stabilimento di Chennai era stata interrotta dopo le lamentele dei lavoratori sulle condizioni di lavoro. Tra i dettagli emersi, dormitori senza servizi igienici a norma e senza acqua corrente, cibo avariato e oltre 250 lavoratori ammalati.

Il Business Standard indiano ha riferito il mese scorso che questi problemi erano stati risolti e che la produzione di iPhone sarebbe iniziata ad aprile. Reuters conferma, la produzione di iPhone 13 nel Paese è partita.

Un rapporto di febbraio ha affermato che Apple ha anche raggiunto un punto di svolta quando si tratta di vendite di iPhone in India. L’azienda sembra aver guadagnato più entrate da smartphone nel paese di qualsiasi altro marchio. Questa è davvero una svolta in pochi anni, se si considera che la quota di mercato della società nel 2018 era inferiore all’1%.

Per essere chiari, la quota di Apple delle vendite di smartphone in India – misurata in base alle unità vendute – è ancora bassa, tanto che iPhone viene ricompreso nella categoria “Altri”, senza nemmeno ottenere una menzione specifica nel rapporto Counterpoint. Tuttavia, dove Apple eccelle è nel mercato degli smartphone premium, ossia quello dove il prezzo di listino parte da 30.000 rupie e oltre, circa 370 dollari al cambio.

