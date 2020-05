In iOS 14 nuove App e QR CODE per Realtà Aumentata e Apple Tags

Da tempo alcuni “leaker” sono riusciti a mettere mano su una versione preliminare di iOS 14 e sono state già individuate alcune novità che vedremo con la prossima versione di iOS/iPadOS.

Josh Constine, ex redattore del sito TechCrunch, ha condiviso le schermate di alcuni codici QR di Apple individuati all’interno della beta di iOS 14, riferisce che Apple sta lavorando su una app per la Realtà Aumentata e funzionalità legate a Apple Tags (accessori che consentiranno di localizzare gli oggetti smarriti e offrire funzioni di localizzazione).

L’utility per la Realtà Aumentata si chiama “Gobi” e sono previste funzionalità AR per “Dov’è”, l’app che mette insieme “Trova il mio iPhone” e “Trova i miei amici” in un unico strumento e che aiuta a rintracciare le persone e a localizzare i dispositivi anche quando sono offline.

Dal “dump “del codice di iOS 14 è emerso un nuovo formato di codici a barre bidimensionali, codici QR colorati e rotondi anziché i tradizionali codici composti da moduli neri disposti all’interno di uno schema bianco di forma quadrata. Uno di questi codici è etichettato come “Cosmic” ma sono presenti centinaia di “tag” con differenti codici alfanumerici.

Alcuni di questi codici fanno riferimento a prodotti Apple; usando questi codici dovrebbe essere possibile ottenere informazioni direttamente dalla fotocamera dell’iPhone. Nell’app Gobi sono presenti i codici AR che rimandano alle sezioni web del sito Apple per Mac Pro, Apple Watch, al film “Star Wars: Rogue One” sull’iTunes store, un codice che apre l’iscrizione alla Carta Starbucks (per ricaricare importi monetari da utilizzare per acquisti futuri negli Starbucks).

Sono stati individuati riferimenti a funzionalità di comparazione prezzi per lo shopping online e al rendering 3D di un Apple Watch che l’utente può ruotare ed esaminare in dettaglio.

Esaminando il codice sembra di capire che l’app Gobi potrebbe consentire – tra le altre cose – di ottenere sconti negli Starbucks e altri negozi, tenendo conto di funzionalità di geo-fencing (perimetri virtuali associati a aree geografiche nel mondo reale) per offrire promozioni in luoghi specifici.

Nell’app “Dov’è” sono stati individuati suoni e altri a feedback sonori che potrebbero essere di aiuto per individuare i dispositivi persi con segnali “d’incoraggiamento” quando si guarda nella giusta direzione cercando un dispositivo, con indicazioni sonore che permettono di capire quanto questo è “avanti a noi”, “nelle vicinanze”, “a portata di mano”, ecc.

