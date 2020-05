Steve Jobs, due foto inedite in visita a Google risalenti al 2007

Su Twitter sono comparse due foto inedite di Steve Jobs che ritraggono il co-fondatore di Apple presso il quartier generale di Google, in compagnia di Larry Page e di Eric Schmidt.

Le fotografie sono state pubblicate da Jason Shellen su Twitter come parte di una lunga serie di tweet in cui un altro utente invitava i suoi follower a pubblicare immagini catturate in compagnia di personaggi popolari e celebrità.

Shellen è stato dipendente di Google fino all’agosto del 2007 e durante la sua ultima settimana a Mountain View ha scattato due immagini che immortalano Stave Jobs presso la mensa di Google.

In un’immagine l’iCEO è seduto al tavolo in compagnia dell’allora CEO di Google Eric Schmidt e del co-fondatore Larry Page, mentre discutono.

Nella seconda immagine si può vedere Jobs davanti al buffet intento a prendere il cibo in compagnia di Page.

La immagini pubblicate sono di scarsa qualità: in base a quanto ricordato da Shellen sono state scattate con un Palm Treo 680, ma è stato sufficiente per immortalare la visita di Jobs presso la sede di Google.

Ai tempi l’iPhone 2G era appena stato lanciato sul mercato e le relazioni fra Apple e Google erano molto buone: Android ancora non esisteva, Eric Schmidt era parte del consiglio di amministrazione di Apple (che avrebbe abbandonato nel 2009 per ovvi conflitti di interesse) ed era stato invitato ad intervenire sul palco durante la presentazione ufficiale di iPhone.

Inizialmente Google è stato uno dei principali partner di Apple per il lancio di iOS: ricordiamo che alcune della applicazioni base presenti nativamente su iPhone OS erano Google Maps e YouTube.

È quindi ragionevole pensare che Jobs avesse fatto visita a Schmidt e Page per discutere temi legati alla partnership fra le due aziende, partnership che nel giro di pochi anni si sarebbe tramutata in aspra rivalità.