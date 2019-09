Kuo: iPhone 2019 e Apple tag per trovare tutto sfruttano la banda ultra larga

Lo aveva già detto in un report che risale al mese di febbraio di quest’anno ed ora Ming Chi Kuo ritorna sull’argomento: negli iPhone 2019 e anche nei tracker Apple Cupertino impiegherà la tecnologia Ultra Wide Band, a banda ultra larga, per localizzare gli oggetti smarriti e altre funzioni di localizzazione che risulteranno così fino a 100 volte più precisi di quanto è oggi possibile ottenere con Bluetooth e Wi-Fi.

In realtà l’ultimo report dell’analista tratta esclusivamente dei nuovi Apple tracker, i piccoli tag da applicare alle chiavi, da inserire nella borsetta, in valigia e altri oggetti importanti o di valore, permettendo così di monitorare la posizione, ricevere notifiche se si supera una certa distanza tra il tag e il nostro iPhone o Apple Watch. Indizi dei nuovi tag Apple sono emersi più volte negli scorsi mesi fino a questi giorni, lasciando supporre un lancio durante il keynote Apple 10 settembre per la presentazione dei nuovi iPhone.

La tecnologia UWB permette di calcolare con precisione la distanza calcolando il tempo impiegato dalle onde radio per passare da una trasmittente a un ricevitore. Mentre con Bluetooth e Wi-Fi l’accuratezza della localizzazione è di circa 5 metri, con la tecnologia UWB si arriva a solamente 5-10 centimetri. Questo può essere sfruttato quindi per migliorare notevolmente non solo il ritrovamento degli oggetti ma anche il posizionamento in interni.

Occorre però ricordare che già nel mese di febbraio di quest’anno lo stesso Ming Chi Kuo aveva previsto l’arrivo negli iPhone 2019 della tecnologia a banda ultra larga. Ora il quadro sembra più completo e gli indirizzi combaciano: i nuovi iPhone 2019 e gli Apple tracker entrambi attesi nel keynote funzioneranno insieme per funzioni di localizzazione e posizionamento avanzate e super precise. Questo almeno se le anticipazioni di Kuo sulla tecnologia UWB saranno confermate, ma finora raramente l’analista ha sbagliato le sue previsioni su funzioni e specifiche tecniche dei nuovi dispositivi Apple in arrivo.

Tutto quello che sappiamo sui nuovi iPhone 2019 è riassunto in questo articolo. La presentazione si svolgerà nel keynote Apple 10 settembre.