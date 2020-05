MediaTek Dimensity 820 è il processore per smartphone 5G economici

Dimensity 820 è il nome di un nuovo processore di MediaTek che promette di rendere più accessibili i telefoni 5G.

Il Dimensity 820 è in pratica un potente processore con integrate funzionalità 5G, in grado di rivaleggiare con l’offerta Qualcomm e i chip Snapdragon 765. MediaTek non ha indicato una data di rilascio ma il processore dovrebbe arrivare a breve in nuovi dispositivi di aziende quali Xiaomi, Oppo e Motorola.x

È un processore con integrate funzionalità per la tecnologia CA (Carrier Aggregation), che aumenta la larghezza di banda in trasmissione, quella che in gergo è noya come “Aggregazione del gestore” e che permettono di gestire le differenti coperture di aree 5G, offrire maggiore velocità di download, offre il supporto dual-SIM e alla tecnologia voice over new radio (VoNR) – i servizi vocali basati su IMS che utilizzano il 5G come rete di accesso con un miglioramento della qualità del suono e delle immagini nelle (video)chiamate e una minore latenza.

In altre parole il chip in questione offre funzionalità avanzate per la tecnologia sub-6Ghz 5G di Asia, Nord America ed Europa tutte raggruppate in un solo processore destinato a prodotti di fascia media e alta.

Il processore potrebbe essere collocato solo un gradino più in basso rispetto al chip Dimensity 1000 di MediaTek; offre quattro core Arm Cortex-A76 (anziché gli A77) a 2.6 Ghz, insieme a quattro core Cortex-A55 a 2.0 Ghz e cinque core per la GPU Arm Mali-G57. Integra anche l’unità di elaborazione AI MediaTek APU 3.0 per il riconoscimento facciale e altre funzioni, consente di gestire il video recording 4K HDR e la riproduzione di media HDR10+. Il processore supporta fotocamere fino a 80 megapixel e display 120Hz e offre migliorie legate al gamingc con l’HyperEngine 2.0 di MediaTek.