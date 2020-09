In un brevetto di Apple futuri iMac e nuovi display con funzionalità audio avanzate

In un brevetto di Apple scovato presso il Patent Office statunitense si fa riferimento a “dispositivi con audio avanzato” e i disegni allegati lasciano immaginare futuri iMac con speaker avanzati, con alcune novità che forse potremmo vedere su Apple Pro Display XDR di futura generazione.

Apple spiega che la tecnologia del brevetto permette non solo di migliorare la musica e la riproduzione di film ma anche le chiamate FaceTime.

Nel brevetto, scovato dal sito AppleWorld.Today, Apple evidenzia che con molti dispositivi per l’output audio/video è possibile migliorare la riproduzione se l’output audio è in grado di essere regolato in base all’ambiente, a ciò che circonda il dispositivo, alle circostanze, all’ambiente, ecc. Molti dispositivi audio e video richiedono ad ogni modo l’intervento dell’utente o una interazione per modificare determinati parametri e non è dunque sempre possibile offrire il miglior audio o le migliori immagini possibili in determinate circostanze. Apple vuole in altre parole fare in modo che sia possibile impostare sempre al meglio l’audio tenendo conto di dove si trova il dispositivo e altri elementi dell’ambiente circostante.

L’iMac o gli speaker del brevetto sono in grado di “vedere” l’utente e determinate se questo si trova ad una distanza ottimale per l’output audio; se l’utente non si trova nell’intervallo operativo ottimale, il processore può modificare l’output audio; un sensore può determinare se l’utente è orientato o no verso il dispositivo di elaborazione e regolare di conseguenza l’output audio.

Nel sommario del brevetto si parla di “un sistema per migliorare l’audio con una pluralità di sensori, un dispositivo di output e un processore in comunicazione con una moltitudine di sensori e il dispositivo di output”. “Il dispositivo è configurato per elaborare dati catturati da sensori multipli e, sulla base di questo, modificare le impostazioni di output del dispositivo”. “Il processore è inoltre configurato per stabilire se vi sono più utenti presenti in una sessione di video-conferenza, se questi stanno parlando e migliorare le funzionalità di output audio e video dell’utente che sta parlando”.

