In un video lo chassis di iPhone 12 e ne svela alcune funzioni

iPhone 12 Pro avrà lo scanner LiDAR. La conferma arriva da un nuovo video che circola in rete da alcune ore. Il filmato mostra infatti quello che, il condizionale è d’obbligo, dovrebbe essere il dorso del prossimo smartphone della linea Pro di Apple, ed è proprio da qui che si intuisce la presenza di tale tecnologia.

Sono infatti presenti due fori in prossimità del comparto fotografico. Uno si occupa di accogliere il sistema di flash LED e l’altro, con copertura semi-trasparente che vira sulle tonalità rosse, dovrebbe invece accompagnare il sistema di scanner LiDAR che fino ad oggi possiamo trovare soltanto sulla linea Pro degli iPad.

Di questa possibile implementazione si parla già da mesi. Recentemente avevamo visto un dorso di iPhone 12 con il foro per il LiDAR e quindi il filmato (click qui per vederlo) di oggi avvalora questa tesi. Non è possibile confermare che sia effettivamente il componente di uno degli iPhone che dovrebbero essere presentati da qui ad ottobre, ma ci sono buone probabilità che sia effettivamente un pezzo originale, sgusciato fuori dalle catene di fornitura. Nello specifico, date le dimensioni, dovrebbe trattarsi dell’iPhone 12 Pro con schermo da 6.1″. Questo dovrebbe anche cancellare i dubbi su quali dispositivi saranno dotati di LiDAR; fino a qualche giorno fa si riteneva che solo iPhone 12 Pro Max avesse questa tecnologia. Ora sembra che sia su tutti i modelli Pro

Ma il dorso trafugato di recente non ci parla solo del LiDAR

Sul lato destro infatti è visibile un’area che dovrebbe ospitare invece l’antenna 5G. Il vassoio che accoglie la scheda SIM è stato spostato sotto il pulsante del volume, quindi per la prima volta su un iPhone si troverà sul lato sinistro anziché su quello destro. Inoltre la levigatura dei bordi ci conferma che avrà un design sovrapponibile a quello degli attuali iPad Pro nonché molto simile ai vecchi iPhone 5 e 5S, gli ultimi degli iPhone ad avere le cornici piatte anziché stondate.

Per la conferma o la smentita, come dicevamo, dovremo attendere probabilmente ottobre perché a causa di alcuni ritardi nella produzione di iPhone 12 presumibilmente legati, alla presenza o meno, di un display a 120 Hz e della tecnologia 5G, Apple probabilmente non li presenterà martedì 15 settembre. L’evento fissato per questa data dovrebbe essere invece il palcoscenico di Apple Watch e dei nuovi iPad. L’appuntamento è sempre qui, alla pagina della diretta, a partire dalle ore 18:00 circa.