In un brevetto di Apple l’iPhone che scatta foto sott’acqua

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che evidenzia la possibilità di individuare l’iPhone in una condizione di umidità, offrendo la possibilità di scattare foto o video, tenendo conto di tale condizione.

Nel brevetto (scovato dal sito PatentlyApple), la Casa di Cupertino descrive tecniche per modificare il comportamento di un dispositivo (una fotocamera, uno smartphone, un tablet, ecc). tenendo conto del particolare ambiente/stato in cui si trova.

Molti moderni dispositivi elettronici offrono protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei e dell’acqua ma alcune funzioni dei touchscrren non sono utilizzabili in situazioni ambientali come l’umidità, presenza di vapori corrosivi.

Il brevetto di Apple tiene conto se e quanto il dispositivo è immerso in un ambiente umido, offendo funzionalità che consentono agli utenti di usare touch e altri elementi, anche in tali condizioni.

Nel brevetto si vedono immagini che mostrano chiaramente la possibilità di scattare foto in acqua e sott’acqua, con una modalità dedicata denominata “underwater”.

Non è la prima volta che Apple registra brevetti di questo tipo e già nel 2020 un diverso brevetto denominato “Ultrasonic touch detection through display” (rilevazione ultrasonica del tocco attraverso il display) mostrava la a possibilità di sfruttare comandi touch da dispositivi come iPhone e iPad anche coimpletamente immersi a mollo.

In un diverso brevetto ancora, Apple ha studiato un modo per espellere l’acqua dall’iPhone, un sistema di espulsione dell’acqua paragonabile a quello di Apple Watch. In vari altri brevetti sono descritti metodi per rendere subacquea la fotocamera di iPhone.

