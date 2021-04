Star Trek, il prossimo film in arrivo nel 2023

Per il prossimo viaggio nell’iperspazio bisognerà attendere il 2023. La Paramount Pictures ha annunciato la data di uscita del 9 giugno 2023 per il prossimo film di Star Trek. E’ una pellicola ancora senza titolo, che però sembra essere un progetto concreto. Questa notizia, attesissima dai fan, arriva dopo cinque anni dall’ultimo film di Star Trek.

La Paramount Pictures ha assunto – come riportato da Variety, rivista specializzata in showbusiness – Kalinda Vazquez, già sceneggiatrice di Star Trek: Discovery. Scriverà la sceneggiatura di un film basato su una sua idea originale ed è probabile che si tratti proprio del nuovo e atteso film di Star Trek.

Il prossimo film di Star Trek potrebbe inserirsi in un panorama di uscite nelle sale cinematografiche – se la pandemia di Covid-19 lo permetterà – che prevede Top Gun: Maverick (atteso a novembre 2021), Mission: Impossible 7 (per la primavera 2022), Mission: Impossible: 8 (nel 2023) e Dungeons & Dragons (programmato per il 2023). Tutti i film hanno subito un rallentamento nella produzione causato proprio dalla pandemia da Coronavirus.

Aspettando l’uscita del prossimo film di Star Trek c’è tutto il tempo per rivedere le serie tv e i film della saga. Moltissimi titoli sono disponibili su Netflix e Prime Video: da quelli della serie classica con Leonard Nimoy nei panni di Spock, fino a quelli di The Next Generation con Chris Pine nel ruolo del giovane capitano Kirk. E, oltre a questi, le attese nuove stagioni delle serie ancora in produzione Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Prodigy.

