Brevetto Apple per un tettuccio che passa da trasparente ad oscurato

Presso il Patent and Trademark Office statunitense è stato individuato un brevetto di Apple per il tettuccio apribile di una vettura.

Tra le peculiarità del tettuccio che forse vedremo sulla futura Apple Car, un vetro con opacità variabile che permette di regolare la trasparenza e dunque la luce in ingresso.

A riferire del brevetto è il sito MotorTrend, mostrando un disegno allegato alla documentazione presentata al Patent Office, nel quale si vede la sequenza di apertura del tettuccio. Nel brevetto si spiega che “l’area con la translucenza variabile è controllabile permettendo di ottenere il livello di luce desiderato in ingresso dalla finestra”; e ancora: “È possibile spostare l’insieme del pannello mobile dalla posizione chiusa alla posizione aperta”. Il sistema ricorda il Magic Sky di Mercedes, tetto in cristallo rigido che può diventare trasparente o essere oscurato con la semplice pressione di un pulsante:

La futura Apple Car potrebbe dunque integrare un sistema per consentire all’utente di controllare il tettuccio in vari modi, probabilmente anche usando Siri e/o CarPlay. Nella modalità trasparente il tetto offrire la guida open-air anche nelle fredde giornate invernali mentre, in quella oscurata, assicurare piacevole protezione dai raggi solari, abbassando la temperatura dell’abitacolo. L’accorgimento in questione consente inoltre di evitare il surriscaldamento della vettura in sosta, commutando il tetto automaticamente in modalità oscurata quando necessario.

Il brevetto è ad ogni modo l’ennesima indicazione che lascia immaginare l’arrivo di una futura vettura Apple.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.