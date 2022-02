Studio Ghibli, il parco tematico in Giappone aprirà a novembre

Non immaginatevi una nuova Disneyland. Lo Studio Ghibli non sarà un luna park, ma un luogo davvero incantato, dove sarà possibile passeggiare nell’universo dei film di Miyazaki, immergersi nella natura e trovarsi di fronte alla casa di Totoro, tra architetture ispirate al Castello errante di Howl e ai luoghi della Principessa Mononoke.

E i fan di Miyazaki non potranno non sentirsi emozionati proprio come tanti bambini di fronte al castello della Bella Addormentata. Il Ghibliland – così da anni viene chiamato il parco dello Studio Ghibli dai fan- dedicato alle produzioni della leggendaria casa di animazione giapponese, sarà inaugurato il 1° novembre 2022 a Nagakute, in Giappone. A darne la notizia, l’account Twitter Ghibli, che ha condiviso alcune immagini del parco in anteprima.

Il progetto del parco – annunciato per la prima volta nel 2017 – verrà realizzato nell’area dove, nel 2005, era stata ospitata l’Esposizione Universale, a 90 miglia a est di Kyoto e a 150 miglia a ovest di Tokyo. Qui erano già state costruite, proprio in occasione dell’Esposizione Universale, alcune ambientazioni di Totoro.

Intanto, gli appassionati dell’animazione marchiata Studio Ghibli possono aspettare l’apertura del parco – nella speranza che l’emergenza sanitaria per il Covid permetta spostamenti in Giappone – scoprendo o riscoprendo i film più amati, disponibili da gennaio 2020 in streaming su Netflix.

Tra i film dello Studio Ghibli che gli abbonati Netflix possono vedere ci sono “Castello nel cielo”, “Pioggia di ricordi”, “Porco Rosso”, “Si sente il mare” e “I racconti di Terramare”, “Nausicaa della Valle del Vento”, “Principessa Mononoke”, “I miei vicini Yamada”, “La città incantata”, “La ricompensa del gatto”, “Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento”, “La storia della Principessa splendente”.

Dopo il debutto nel 1985, i registi di film d’animazione Hayao Miyazaki e Isso Takahata hanno reso celebre Studio Ghibli per le storie animate di mondi fantastici e vicende epiche, racconti che scaldano il cuore. I film di Studio Ghibli hanno conquistato il pubblico e prima ancora la critica, aggiudicandosi sei nomination nella categoria Oscar per il miglior film d’animazione, vincendone uno per La città incantata nel 2003.

