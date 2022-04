In un filmato di Apple il lavoro dietro le quinte di Skywalker Sound

Sul canale YouTube di Apple è apparso un video che mostra il lavoro dietro le quinte di Skywalker Sound, azienda specializzata in effetti sonori, montaggio del sonoro e delle musiche e progettazione di nuovi formati audio, parte di Lucasfilm (fondata da George Lucas) e sussidiaria di The Walt Disney Company.

Il breve filmato mostra alcune delle persone che creano gli effetti sonori della serie, e come nascono alcuni effetti. La clip è l’ultima della serie “Behind the Mac” che mostra professionisti vari al lavoro con il Mac. L’intero documento sarà disponibile dal 4 maggio (in occasione dello Star Wars Day, considerato, dai fan di Guerre stellari, un giorno di festa in cui celebrare la cultura legata alla saga).

Il primo spot di questo tipo è apparso nel 2018, mostrando persone che usano il Mac “per fare cose meravigliose”. Nel “Behind the Mac” del 2020 erano mostrati star, attori, cantanti, scrittori, registi, scienziati e altre “menti brillanti al lavoro su Mac”. Nel 2021 due spot di questo tipo vedevano come protagonisti il musicista Finneas (fratello di Billie Eilish) e le reazioni di alcuni collegiali.

Ricordiamo che Apple ha lanciato la serie di video Behind the Mac nel 2018 e da allora ha condiviso diversi video che dimostrano il modo in cui le persone usano i propri Mac. Per questa campagna, così come per quella Shot on iPhone, Apple ha ottenuto una nomination agli Emmy.