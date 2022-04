iPhone è l’unico a crescere nel primo trimestre 2022

Così come i Mac in ambito notebook e desktop invertono la tendenza delle vendite nel settore, anche iPhone risulta essere l’unico a crescere nel mercato mondiale degli smartphone nel primo trimestre 2022, mentre tutti gli altri grandi marchi hanno visto le proprie spedizioni ridursi, dal 4% fino al 30%.

La stima indipendente segue il rapporto sugli utili di Apple di ieri, quando la società ha rivelato che le entrate di iPhone sono aumentate del 5,5% su base annua. Il nuovo studio di Canalys, che misura le spedizioni di iPhone, piuttosto che le entrate, parla di un aumento dell’8% su base annua, per un totale di 56,5 milioni di unità.

Le spedizioni globali di smartphone hanno raggiunto 311,2 milioni di unità nel primo trimestre 2022, in calo dell’11% su base annua. Samsung ha ripreso il comando dopo aver aggiornato il suo portafoglio per il 2022, spedendo 73,7 milioni di unità, in calo del 4% rispetto a un anno fa.

Apple ha combinato l’elevata domanda per la serie iPhone 13 con il nuovo iPhone SE di terza generazione, portando a una solida crescita dell’8% e 56,5 milioni di unità spedite. Xiaomi, OPPO e vivo completano i primi cinque posti.

Non è possibile confrontare direttamente i numeri di Apple e quelli di Canalys, perché le spedizioni non sono le stesse delle vendite, come riferisce 9to5mac. È possibile per Apple spedire più iPhone in un dato trimestre di quanti ne vengano effettivamente venduti, ed è anche possibile per i rivenditori acquistare iPhone per venderli entro un trimestre, prima che Apple ottenga le entrate nel seguente.

Ma poiché le spedizioni e le vendite si bilanciano alla fine, ciò darebbe un prezzo medio di vendita di 895 dollari, il che suggerirebbe che gli iPhone di fascia alta sono quelli che continuano a vendere molto bene.

Canalys riferisce che Samsung è rimasta il leader generale del mercato, grazie alla vendita di modelli di smartphone su ogni fascia di prezzo, ma le sue spedizioni sono ancora in calo del 4% su base annua. Altri marchi importanti hanno visto spedizioni in calo di un enorme 20-30%, mentre i marchi più piccoli nella categoria “Altro” sono diminuiti del 7%.

Il CEO di Apple Tim Cook ieri ha avvertito che la società, probabilmente, vedrà un deficit di offerta che costerà all’azienda da 4 miliardi di dollari a 8 miliardi di dollari in questo trimestre. Questo, sempre per della carenza di scorte e componenti.

Cook ha aggiunto che la società ha visto un numero record di proprietari di iPhone passare a un nuovo modello durante l’ultimo trimestre: tra questi, gli ex utenti Android che passano ad iPhone sono aumentati di una percentuale a due cifre, che non è stata però rivelata.