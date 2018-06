In watchOS 5 beta 2 arriva Walkie-Talkie per parlare con tutti dal polso

Nella seconda beta di watchOS 5 arriva la funzione Walkie Talkie, per parlare con gli amici in modo semplice e veloce. Ecco come funziona.

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato la seconda beta di watchOS 5, nuovo sistema operativo di Apple che nella prima fase di test aveva omesso una delle novità più rilevanti, ossia la funzione Wlakie-Talkie. E’ arrivata in questa seconda beta, ecco come funziona.

La funzione Walkie-talkie di Apple Watch era stata catalogata come “coming soon” nella prima beta di watchOS 5. Apple ha mantenuto le promesse, inserendola in questa seconda beta.

Presentata come un “modo divertente e facile per mantenersi rapidamente in contatto con amici e la famiglia”, questa funzione può essere attivata tra tutti gli Apple Watch compatibili in tutto il mondo, tramite Wi-Fi o rete cellulare. Curiosamente, però, Walkie-talkie non è disponibile in Cina, Emirati Arabi Uniti e Pakistan.

Al primo avvio, l’app presenta una lista di persone presenti nei propri contatti che possiedono un orologio Apple. Da qui sarà sufficiente scegliere una persona che si desidera invitare a partecipare alla conversazione.

Viene emesso un segnale acustico al polso, anche se il dispositivo del ricevente è impostato su Silenzioso, non disturbare o nella modalità Teatro. L’amico che riceve la richiesta dovrà quindi approvare la connessione toccando l’opzione “Consenti sempre” .

Una volta approvato, entrambi possono iniziare a utilizzare questa funzione. L’applicazione Walkie-Talkie può anche gestire più conversazioni, e consente di selezionare una conversazione dall’elenco, passando con un tap dall’una all’altra, per continuare a dialogare. Per regolare il volume della conversazione Walkie-Talkie indipendentemente dai suoni di sistema sarà sufficiente ruotare la corona digitale, mentre si parla all’interno della app.

Una icona gialla nella parte superiore del display indica una conversazione Walkie-Talkie attiva. E’ possibile anche disabilitare temporaneamente una conversazione, impostando su OFF l’interruttore della propria disponibilità. In questo caso, se qualcuno cercherà di contattarvi riceverà un messaggio di indisponibilità.

Al contrario, se sarete voi a contattare un amico, l’orologio mostrerà subito un banner da cliccare per tornare disponibili. Per tutte le novità di watchOS 5 vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento, mentre nell’ultima beta state scoperte tracce del prossimo Apple Watch 4.