Annunciato watchOS 5: nuovi allenamenti, funzione walkie talkie e riproduzione podcast

Apple presenta watshOS 5, con numerose novità per l’orologio della Mela. Ecco le nuove funzioni, dalla modalità Walkie-Talkie ai nuovi quadranti e alle migliorie fitness.

Il keynote di apertura della WWDC 2018 ha dato i natali, tra le altre cose a watchOS 5, il prossimo ggiornamento software ad Apple Watch. La nuova versione di sistema porta con sé cambiamenti di rilievo, tra cui nuovi quadranti, migliori funzionalità di monitoraggio della salute, ed altro ancora.

watchOS 5: allenamenti

Tra le funzioni più importantii introdotte con wtahcOS 5 ci sono numerose funzioni nel settore degli annullamenti.

Rilevamento automatico dell’allenamento

Una di queste riguardo il rilevamento automatico dell’allenamento. Si avrà un avviso per avviare il workout corretto e assegnare un credito retroattivo. Questa funzione invierà anche un promemoria per terminare le sessioni di allenamento dopo un periodo di inattività se l’utente se ne dimentica.

Nuovi allenamenti

Tra i nuovi allenamenti che sarà possibile tracciare con l’orologio Apple anche Yoga e Hiking, che s uniscono così a 12 altri tipi di allenamento specializzati che monitorano con le calorie attive bruciate e i minuti di esercizio guadagnati.

Nuove funzioni per la corsa

watchOS 5 offrirà funzioni avanzate per gli appassionati di corsa, tra cui una nuova misurazione della cadenza (passi al minuto) per le corse e le camminate outdoor e indoor, e un nuovo allarme nelle corse outdoor che avvisa gli utenti quando il ritmo è inferiore o superiore al valore che hanno scelto come target. Una nuova misurazione, Rolling Mile Pace, offrirà ai runner la possibilità di vedere il passo tenuto nell’ultimo miglio appena corso, oltre al passo medio e attuale.

Sfide di Attività

Dopo la condivisione attività, watchOS 5 permetterà agli utenti di invitare altri utenti di Apple Watch a partecipare a sfide di Attività della durata di sette giorni, guadagnando punti quando chiudono gli anelli Attività e ricevendo notifiche per non perdere la motivazione e arrivare alla vittoria.

Walkie-Talkie

watchOS 5 introduce Walkie-Talkie, un nuovo modo di comunicare a voce con un semplice tocco sul polso. È un modo facile e divertente per mettersi in contatto al volo con amici e familiari: il collegamento da orologio a orologio è veloce, personale e può essere attivato fra chiunque indossi un Apple Watch compatibile nel mondo, via Wi-Fi o rete cellulare.

Apple Podcasts

Con watchOS 5 gli utenti potranno ascoltare i podcast con Apple Podcast su Apple Watch e riprodurre i podcast del catalogo usando Siri. Le puntate si sincronizzeranno in automatico su Apple Watch. Una nuova funzione per gli sviluppatori permette di sincronizzare su Apple Watch musica, audiolibri e sessioni di meditazione da app come Pandora, Audible e 10% Happier per poterli riprodurre offline anche quando l’iPhone dell’utente non è nelle vicinanze.

Aggiornamenti di Siri

Usando l’apprendimento automatico, il quadrante aggiornato di Siri su Apple Watch diventa un assistente personale migliore e offrirà scorciatoie predittive e proattive basate su abitudini, luoghi e informazioni come il battito cardiaco dopo un allenamento, i tempi di percorrenza previsti da Mappe all’ora in cui l’utente esce dall’ufficio per tornare a casa o i risultati sportivi di una squadra preferita.

Notifiche migliorate

Le notifiche di app di terze parti possono ora avere controlli interattivi e possono essere utilizzate senza dover aprire l’app; per esempio, la notifica di una prenotazione di Yelp permetterà di modificare direttamente l’ora o il numero di persone.

Apple Watch Prime Edition

Anzitutto Apple ha introdotto una nuova variante dell’orologio, chiamata Pride Edition, che si distingue per cinturino colorato e quadrante abbinato. Si tratta di una novità già anticipata nei rumor dei giorni scorsi, oggi pienamente confermata. Si tratta, comunque, dello stesso identico orologio ad oggi in commercio: sarà possibile acquistare cinturino a parte e scaricare il nuovo quadrante Prime, disponibile in watchOS 4. Per ogni vendita verrà effettuata una donazione alle seguenti organizzazioni che difendono i diritti della comunità LGBTQ: Gender Spectrum, GLSEN, ILGA, PFLAG, The National Centre for Transgender Equality e The Trevor Project. Apple ha anche introdotto nuovi colori per i cinturini estivi: verde mare, pesca e celeste

Tesserini di identificazione degli studenti

Con watchOS 5, Apple Watch sostituisce i tesserini di identificazione degli studenti. Alzando il polso, gli studenti potranno accedere a luoghi come la biblioteca, i dormitori e gli eventi, oltre a pagare gli snack. Il programma verrà lanciato con la Duke University, la University of Alabama e la University of Oklahoma questo autunno. La Johns Hopkins University, la Santa Clara University e la Temple University introdurranno questa funzionalità alla fine dell’anno.