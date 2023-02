ChatGPT non ha da temere nulla da Apple (per ora)

ChatGPT e tutti coloro che stanno lavorando sull’intelligenza artificiale, per il momento non hanno nulla da temere da Apple che continua a fare delle riflessioni intorno all’AI ma per ora resta alla finestra, almeno per quel che riguarda i servizi. È questo il succo di quel che si può dire dopo avere tirato le fila di quanto visto e accaduto a Cupertino durante l’annuale incontro tra i dipendenti dedicato all’Intelligenza Artificiale.

Dell”evento di quest’anno presso lo Steve Jobs Theater– il primo in presenza dopo la pandemia – parla Mark Gurman di dBloombergn ell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”. Il solitamente ben informato giornalista riferisce di non essere a conoscenza di “svolte” e annunci in arrivo per i consumatori, spiegando ancora che Apple – almeno per ora – non ha mostrato in anteprima nulla che possa far pensare a qualche servizio in competizione con Bing o ChatGPT.

«All’inizio di questo mese», scrive Gurman, «si è tenuto l’annuale summit interno di Apple per discutere in merito a lavori in corso sui progressi dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda. In una brochure per l’evento, l’AI chief di Apple ha riferito ai dipendenti che “il machine learning sta progredendo più velocemente che mai, e i nostri talenti sono seriamente all’avanguardia”». «Potrebbe essere una convinzione di Apple», scrive ancora Gurman, «ma non ho sentito nulla emergere dal summit riguardo a elementi rivoluzionari per i consumatori. A quanti se lo domandano, non credo che Apple abbia mostrato qualche anteprima con competitor di ChatGPT e del nuovo Bing o cose del genere».

