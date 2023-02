Apple evento Ai a febbraio ma solo per dipendenti

Sembra che Apple non abbia alcuna intenzione di partecipare, almeno per il momento, alla guerra tutta in accelerazione tra Google e Microsoft per eventi e annunci su Ai, ChatGPT e affini: infatti anche Apple avrà il suo evento sul tema, ma si tratta di una conferenza interna annuale dedicata agli sviluppatori, programmata da lungo tempo.

Evento Ai interno ma in stile Apple keynote

Si tratta insomma di una versione ridotta della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC che solitamente si tiene a giugno. Ma mentre la WWDC è aperta anche agli sviluppatori esterni, l’evento Apple dedicato all’intelligenza artificiale e funzioni Ai è riservato esclusivamente ai dipendenti di Cupertino.

Visto che nelle edizioni precedenti degli eventi Apple Ai non sono stati annunciati prodotti e servizi al pubblico, è probabile che questo si ripeta anche per l’edizione in arrivo che si svolgerà nella settimana dal 13 al 17 febbraio. Chissà se Apple stravolgerà il tradizionale silenzio per unirsi alla competizione al fotofinish in corso tra Microsoft e Google.

Apple prova il ritorno ai keynote in persona

Nel frattempo vale la pena notare che pur essendo un evento interno, quello dedicato alla Ai si svolgerà presso lo Steve Jobs Theater con diretta streaming per tutti i dipendenti Apple, come segnala il ben agganciato Mark Gurman, quindi molto simile a un tradizionale keynote.

Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW — Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2023

L’evento in persona, con alleggerimento delle misure di precauzione per Covid, lascia ipotizzare il ritorno ai keynote tradizionali, con invitati da tutto il mondo presenti a Cupertino, anche per i prossimi annunci e presentazioni Apple in arrivo.

Prepariamoci alla guerra delle Ai

Nelle scorse ore Google ha anticipato Bard, rivale di ChaGPT e svelerà altre novità mercoledì 8 febbraio. Invece Microsoft terrà un evento a sorpresa martedì 7 febbraio, verso e 19 di sera in Italia durante il quale è atteso l’annuncio di Bing, Office e altri servizi e funzioni con integrazione OpenAI e ChatGPT.

