A due produzioni Apple Tv Plus, il Directors Guild of America Award

Due produzioni Apple TV+ si sono aggiudicate il Directors Guild of America Award (DGA), premio assegnato annualmente dalla Directors Guild of America, sindacato che rappresenta i registi statunitensi, evento considerato come il più attendibile anticipatore della vittoria al premio Oscar.Le produzioni in questione sono “Pachinko – la moglie coreana” premiato con il “One-Hour Period Single-Camera Series” per il capitolo uno, e “Severance” (in italiano “Scissione”), premiato con il “One-Hour Contemporary Single-Camera Series” per l’episodio “Buone notizie dall’inferno”.

Per tutte e due le serie è stata confermata una seconda stagione. A questo indirizzo l’elenco completo dei premi.

“Pachinko” racconta le speranze e i sogni di una famiglia coreana immigrata mentre lascia la propria patria nel coraggioso tentativo di sopravvivere e prosperare. La storia inizia in Corea del Sud agli inizi del 1900, abbraccia quattro generazioni ed è raccontata attraverso gli occhi di Sonja, matriarca che riesce a trionfare contro ogni previsione.

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i loro ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata.

L’audace esperimento sull’equilibrio tra lavoro e vita privata viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo costringerà ad affrontare la vera natura del suo lavoro, e di sé stesso.

Severance / Scissione ha debuttato agli Emmy con ben 14 nomination, fra cui la prima come miglior serie drammatica per Apple TV+.

