Spunta la nuova nuova privacy policy di WhatsApp ma ancora è poco chiara

Alcuni utenti riferiscono di avere iniziato a vedere in cima alle chat di WhatsApp, il messaggio “Stiamo aggiornando i termini e l’informativa sulla privacy”, riferimento alle nuove nome che l’azienda ha deciso di posticipiare dopo varie polemiche.

Nel messaggio si spiega che “i termini entreranno in vigore il 15 magggio 2021”, invitando “ad accettarli per continuare a usare WhatsApp dopo questa data”.

Non è chiaro se il messaggio è rivolto a tutti o ai soli utenti degli account business (usati dalle aziende). Da quanto pare di capire il messaggio è riferito solo agli utenti che scrivono e ricevono messaggi per conto di aziende, ma quest’ultime possono contattare gli utenti solo dopo aver ottenuto il loro consenso. I i dati di tali utenti saranno condivisi, dal 15 maggio 2021, con Facebook.

L’azienda di Zuckerberg sottolinea che l’aggiornamento dell’informativa non influisce in alcun modo sulla privacy dei messaggi personali.

Il nostro Garante della Privacy si era lamentato per la precedente informativa poco chiara con i quali Facebook (proprietaria di Wahatsapp) avvisava di cambiamenti nei termini di servzio.

Il Garante aveva spiegato che l’informativa è le policy suo trattamento dei dati erano poco chiare e intelligibili e che “devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy”.

GLi utenti devono essere in grad di evincere quali siano le modifiche introdotte, comprendere chiaramente quali trattamenti di dati saranno in concreto effettuati dal servizio di messaggistica. “Tale informativa non appare pertanto idonea a consentire agli utenti di Whatsapp la manifestazione di una volontà libera e consapevole”. Riuscirà prim o poi Facebook a scrivere una comunicazione chiara sull’aggiornamento dei termini e sulla nuova informativa privacy di WhatsApp? Ha tempo fino al 15 maggio.

Facecbook (società che è proprietaria di WhatsApp), ha recentemente aggiornato “Accedi alle tue informazioni”, la sezione dell’app che consente di visualizzare le proprie informazioni per categoria, elencando in modo dettagliato in che modo le informazioni in questione vengono usate dal social.