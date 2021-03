Amazon, sostegno alle imprenditrici per avviare azienda di consegne

Nell’ambito del programma Delivery Service Partner dedicato ai fornitori di servizi di consegna, Amazon ha annunciato una nuova iniziativa pensata per sostenere la parità di genere nel settore logistico grazie allo stanziamento di un fondo di 500.000 euro rivolto alle donne che vogliono diventare imprenditrici e avviare una propria azienda di consegne.

A conferma del supporto delle piccole e medie imprese italiane, in occasione della Festa delle Donne, l’azienda organizza un’Accademia Virtuale, parte integrante del programma gratuito Accelera con Amazon, progettata in collaborazione con MIP Graduate School of Business – Politecnico di Milano, Valore D ed esperti di Amazon e Amazon Web Services (AWS), per fornire strumenti e competenze a imprenditrici che desiderano accelerare o rilanciare il proprio business online.

Lo scorso mese di ottobre, l’azienda ha lanciato il nuovo programma Delivery Service Partner per supportare gli aspiranti imprenditori nell’avvio della propria azienda di consegne. Ora Amazon introduce una nuova iniziativa a sostegno della parità di genere nel settore della logistica, grazie allo stanziamento di un fondo di 500.000 euro rivolto alle donne che vogliono diventare imprenditrici e dare vita alla propria azienda di consegne. Le aspiranti imprenditrici potranno beneficiare di questo programma di incentivi ricevendo fino a un massimo di 15.000 euro ad azienda per coprire i costi di avviamento, in aggiunta al pacchetto di offerte e agevolazioni esclusive dedicato a chi entra a far parte del programma.

L’azienda riferisce che supporterà le nuove imprenditrici ad avviare la propria azienda di consegne affidando loro le spedizioni, mettendo a disposizione tecnologie per le consegne, la formazione sul campo e agevolazioni su un’ampia gamma di beni e servizi forniti da terzi che includono i veicoli per le consegne e divise brandizzati Amazon, e coperture assicurative.

L’azienda stima che nell’ambito del programma Delivery Service Partner un’azienda di consegne possa raggiungere profitti annui tra i 60.000 e i 140.000 euro operando con una flotta da 20 a 40 veicoli.

Le opportunità per le imprenditrici o neo imprenditrici alla guida di piccole e medie imprese vengono anche dall’espansione dell’e-Commerce. Per supportarle, il prossimo 10 marzo, a partire dalle 10:00 e fino alle 12:00, Amazon terrà una Accademia Virtuale gratuita nell’ambito del programma Accelera con Amazon, per fornire loro strumenti e competenze per accelerare o rilanciare il proprio business online.

Maggiori informazioni riguardo il Programma per Fornitori di Servizi di Consegna e gli incentivi per le imprenditrici sono disponibili a questo indirizzo. Per maggiori informazioni su “Accelera con Amazon” visita questa pagina.