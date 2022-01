Oltre al vinile nel 2021 è tornato anche il CD? I CD top dell’anno

I dischi in vinile sono destinati a cambiare il modo con il quale ascoltiamo la musica? I numeri che si inseguono sui giornali sono spesso spettacolari, soprattutto considerando il cattivo stato del CD, la morte dichiarata delle cassette e lo streaming che pare arrancare. Ma le cose non stanno esattamente così. Bisogna vedere percentuali ma anche valori assoluti.

Certo, continuando uno dei più sorprendenti ritorni dell’era digitale, le vendite di album in vinile negli Stati Uniti sono cresciute per il sedicesimo anno consecutivo. E non solo, le vendite di LP sono aumentate di oltre il 50% nel 2021, superando le vendite di album digitali e CD. Secondo MRC Data, l’anno scorso negli Stati Uniti sono stati venduti 41,7 milioni di LP, oltre 45 volte in più rispetto al 2006, quando è iniziato il ritorno del vinile.

La domanda però è un’altra. Quanto è davvero grande il ritorno del vinile? Dovremmo rispolverare tutti i nostri vecchi giradischi o andare a comprare player WiFi e Bluetooth per prepararci al futuro analogico della musica? Secondo il rapporto sulla musica di fine anno 2021 di MRC Data, gli LP hanno rappresentato il 38% delle vendite di album negli Stati Uniti, il che è piuttosto significativo. Tenendo conto dello streaming e dei download di singole tracce, tuttavia, quel numero scende al 4,7% del consumo di musica equivalente al formato di un album, il che mette le cose in prospettiva.

Per quanto grande o piccolo possa essere l’impatto dell’aumento delle vendite di LP sui profitti dell’industria musicale, è affascinante assistere al ritorno di una tecnologia centenaria dalla quasi estinzione e della forma che ha definito, cioè l’album. Sembra cioè che i beni fisici abbiano ancora un valore per molte persone, anche nell’era digitale. Ma non è finita qui, come dicono i dati di MRC Data per gli Usa.

Il ritorno del CD?

La rinascita del vinile ha avuto un impatto significativo sul modo in cui gli ascoltatori hanno consumato musica nel 2021, crescendo di oltre la metà. Eppure l’anno scorso è stato anche segnato il ritorno del CD. Almeno, in parte.

Le vendite totali di album negli Stati Uniti sono aumentate del 6,3% lo scorso anno rispetto al 2020, per un totale di 108,98 milioni di dollari (da 102,48 milioni), secondo il rapporto di fine anno 2021 di MRC Data per gli Usa. Le vendite complessive sono cresciute per la prima volta in un decennio, trainate come abbiamo visto da un aumento del 51,4% delle vendite di vinili fino a 41,72 milioni di album da 27,55 milioni nel 2020. E per la prima volta da quando MRC Data ha iniziato a monitorare le vendite di musica nel 1991, nel 2021 gli album in vinile hanno superato gli album in CD.

Anche se i CD non sono più il formato fisico dominante, le vendite del 2021 danno però motivi di un certo, moderato ottimismo. Per la prima volta in 17 anni, le vendite di CD sono aumentate dell’1,1% arrivando a 40,59 milioni di album venduti nel 2021, da 40,16 milioni nel 2020. Questo è il primo aumento annuale delle vendite di CD dal 2004, quando venivano venduti più di 10 volte quel numero di CD (le vendite di CD sono aumentate del 4,6% a 665,5 milioni nel 2004, da 636,5 milioni nel 2003).

Il ruolo di Adele con 30

C’è un artista in particolare che ha guidato l’aumento complessivo del CD: Adele. Il suo nuovo album, 30, è stato sia l’album più venduto del 2021 in tutti i formati fisici e digitali (1.464.000 copie vendute), sia l’album CD più venduto dell’anno (898.000 unità vendute). Il quarto album di Adele è arrivato in cima alla lista in appena un mese e mezzo dall’uscita, dopo essere stato pubblicato a metà novembre, rappresentando il 2,15% di tutti i CD venduti nell’anno. Ipoteticamente, se 30 non fossero stati pubblicati nel 2021, le vendite totali di CD anche nel 2021 sarebbero diminuite anno dopo anno.

Oltre ad Adele, Taylor Swift ha registrato ottime vendite di CD nel 2021, con entrambi i suoi album Taylor’s Version ri-registrati che hanno raggiunto la top 5 dei CD più venduti e il suo Evermore è arrivato al numero 6. Nel frattempo, la boy band coreana BTS (che aveva due album, Map of the Soul: 7 e Be nella top 10) sono stati gli artisti che ha venduto più album in CD nel 2021, con 1,03 milioni di copie vendute. In particolare, entrambi gli album dei BTS sono stati pubblicati nel 2020. Adele è stata la seconda artista più venduta con 952.000 copie vendute l’anno scorso e Swift è stata la numero 3 con 898.000 copie vendute.

I tre moschettieri del CD

Collettivamente, BTS, Adele e Swift hanno rappresentato il 7,1% di tutte le vendite di album in CD nel 2021: BTS con il 2,54% dell’intero mercato, Adele con il 2,35% e Taylor Swift con il 2,21%. Parte del modo in cui artisti come Adele, Swift e BTS sono stati in grado di aiutare a produrre un aumento delle vendite annuali di CD è stato confezionando i loro compact disc con oggetti da collezione sia musicali che non. L’album 30 di Adele, ad esempio, aveva una versione esclusiva di Target con tre bonus track, oltre a un cofanetto che includeva una maglietta e un poster oltre al CD (My Savior di Carrie Underwood e Sour di Olivia Rodrigo includevano anche un CD simile cofanetti).

Nel frattempo, i BTS hanno offerto cofanetti con il loro CD Be confezionato con cartoline fotografiche e un poster, oppure altri omaggi e rarità. E Swift’s Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version) hanno visto edizioni CD autografate personalmente tramite il negozio web ufficiale di Swift; la superstar ha firmato così tante copie che ha twittato a settembre: “Potrei non scrivere mai più alla stessa maniera, dato che la mia mano è ora congelata nella forma permanente di un artiglio”.

Effetto Covid

L’aumento delle vendite di CD nel 2021 può essere attribuito anche alle condizioni di vendita al dettaglio nel 2020, quando la pandemia di COVID-19 ha costretto alla chiusura di molti negozi di musica fisici. Nel 2020, le vendite di CD sono diminuite del 26% rispetto alle vendite del 2019, il più grande calo anno su anno mai registrato nel formato, passando da 54,2 milioni nel 2019 a 40,16 milioni nel 2020.

La chiusura dei negozi al dettaglio negli Stati Uniti a partire da marzo 2020 potrebbe aver contribuito a quel calo, proprio come i negozi che sono riaperti nel 2021 potrebbero aver contribuito all’aumento dell’anno scorso. Se il 2021 non riflette una rinascita per i CD, perlomeno, il formato potrebbe aver toccato il minimo nel 2020 e le sue prestazioni nel 2021 potrebbero indicare che la sua presenza sul mercato si sta stabilizzando.

Però c’è anche altro da dire, guardando i numeri e volendo sostenere la tesi di una rinascita del CD: non sono stati solo i nuovi album a portare all’aumento annuale delle vendite. Le vendite di CD di catalogo, quelli cioè definiti come album che hanno 18 mesi o più e sono scesi al di sotto del numero 100 nella classifica degli album di Billboard 200, sono aumentate dell’1,4% nel 2021, con 24,49 milioni di CD di catalogo venduti l’anno scorso rispetto ai 16,1 milioni di CD attuali venduto (+0,5%) nel 2021. Poiché gli album di artisti di serie A erano confezionati con funzionalità extra per attirare più acquirenti, anche gli album più vecchi senza alcun legame hanno trovato un modo per crescere nel 2021. E questo fa pensare che forse qualcosa si sta muovendo anche tra i CD.