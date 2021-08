Alcuni ingegneri Apple poco ottimisti sul futuro di Apple TV

Apple non sembra (almeno nel breve termine) avere grandi progetti per dare uno “scossone” alle strategie che riguardano un prodotto da salotto come l’Apple TV. Ad affermarlo sarebbero alcuni ingegneri che lavorano per la Casa di Cupertino, a quanto pare pessimisti sul futuro di questo prodotto.

A riferirlo è il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima sua newsletter “Power On”. Lo scorso anno, spiega Gurman, Apple ha predisposto vari cambiamenti per questa linea di prodotti ma è indubbiamente il lavoro intorno ai prodotti da salotto è stato abbastanza misurato. La principale novità di Apple TV è stato il telecomando Apple TV Remote completamente ridisegnato con clickpad, controllo a 5 direzioni per una maggiore precisione e sensibilità al tocco per consentire l’uso dei gesture. Un prodotto come l’HomePod più grande è stato invece abbandonato.

Piccoli cambiamenti lasciano immaginare agli osservatori una visione pessimistica su questi prodotti ma anche internamente a quanto pare l’umore non è dei migliori. Secondo Gurman, gli ingegneri che lavorano internamente su questi prodotti, non sarebbero molto entusiasti per le strategie dei prodotti da salotto, con l’Apple TV che ora sembra un prodotto costoso e che ha poco senso, in un mercato dominato da Amazon (un prodotto come FireTV ha triplicato gli utenti negli ultimi sei mesi) e Roku. Secondo Gurman, Apple dovrebbe proporre uno sticker Apple TV a basso costo o proporre nuove funzionalità se vuole continuare a proporre il prodotto agli attuali prezzi.

“Per ora”, dice Gurman, difficile credere che questo possa accadere a breve”, “specialmente a sentire gli ingegneri Apple che parlano di assenza di strategia per l’hardware da salotto”, riferendo ancora che non sembra esserci internamente “molto ottimismo”.

Ad aprile di quest’anno lo stesso Gurman aveva riferito dell’arrivo di una versione evoluta della Apple TV con speaker tipo HomePod incorporato e videocamera, un dispositivo pensato per offrire musica e video, ma anche di gestire videochiamate.