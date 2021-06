Apple TV+, la prova gratuita sta per finire: come cancellarsi

Tra pochi giorni la prova gratuita di Apple TV+ terminerà per primi utenti che l’hanno attivato al lancio. Infatti quando Apple ha lanciato la piattaforma ha permesso di provarla senza costi per un anno intero a chiunque comprava un nuovo dispositivo Apple: era ottobre 2019 e sarebbe dovuto terminare a ottobre 2020, ma con lo scoppio della pandemia di coronavirus la produzione degli spettacoli ha subìto un importante rallentamento, così Apple ha deciso di estendere la prova del servizio di qualche mese.

La scadenza ultima era stata fissata per il 1 luglio che, come dicevamo, è quasi arrivato: entro circa due settimane queste persone dovranno decidere se cominciare a pagare il servizio oppure disdire l’abbonamento prima del rinnovo.

Il costo, lo ricordiamo, è di 4,99 euro al mese e comprende l’accesso a tutto il catalogo, che propone serie TV, film e spettacoli originali in continuo aumento. Il prezzo è in linea con quanto viene proposto al momento, infatti il numero di contenuti disponibili è inferiore a quello, ad esempio, di quelli che troviamo su Disney+, che costa quasi il doppio (8,99 euro al mese), oppure su Netflix, che propone diversi piani a partire da 7,99 euro al mese.

Eventualmente c’è anche la possibilità di abbonarsi acquistando il pacchetto Apple One, che costa 14,95 euro al mese e comprende appunto Apple TV+ insieme agli abbonamenti per Apple Music, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione su iCloud.

Se invece, come detto, non si è rimasti soddisfatti del servizio e si vuole evitare di doverlo pagare alla scadenza, va innanzitutto fatto notare che a differenza di altri abbonamenti Apple, se si annulla Apple TV+ in anticipo si perde immediatamente l’accesso al resto della prova gratuita, quindi chi vuole sfruttare gli ultimi giorni di prova dovrà necessariamente ricordarsi di disattivare l’account poco prima del suo rinnovo, magari impostando un promemoria sul calendario per il 30 giugno.

Come cancellare l’abbonamento Apple TV+

Da iPhone o iPad, recatevi su “Impostazioni > Apple ID > Abbonamenti > Apple TV+” e cliccate su “Annulla abbonamento”.

Dal Mac, aprite le “Preferenze di Sistema”, quindi recatevi in “Apple ID > Media e acquisti” e cliccate sul pulsante “Gestisci” nella sezione “Abbonamenti”.

Se non avete la possibilità di accedere a un dispositivo Apple in quel momento, potete annullare l’abbonamento tramite il sito web di Apple TV+ da questa pagina. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio ID Apple, non resta che cliccare sull’icona dell’account visibile nella parte superiore della pagina, quindi cliccare la voce “Impostazioni”. Dalla nuova finestra, scorrete in basso fino a rintracciare la voce “Gestisci il tuo abbonamento” e selezionate il pulsante “Annulla abbonamento” sulla voce “Apple TV+”.

La prova gratuita si accorcia in ogni caso

Ricordiamo che a partire dal 1 luglio cambia anche la durata del periodo di prova gratuito: anziché 12 mesi, chi acquista un nuovo dispositivo Apple a partire da quella data ottiene 3 mesi di prova gratuita per Apple TV+. Chi sta pensando di comprare un nuovo dispositivo Apple ed è interessato ad Apple TV+ farebbe bene a effettuare l’acquisto entro fine giugno, in questo caso infatti ottiene un anno di prova gratuito.

