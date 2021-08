Apple ha mandato mail per invitare al beta testing di iOS 15 e macOS Monterey

Apple sta cercando ancora più persone che hanno tempo e voglia di testare i futuri iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey. Secondo quanto riferisce il sito 9to5Mac, la Casa di Cupertino ha mandato mail ad alcuni utenti che hanno in precedenza provato altre beta incoraggiandoli a provare le ultime public beta.

Apple vanta già vari beta tester per i nuovi iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey ma man mano che si avvicina la data di presentazione definitiva, ha bisogno di ancora più feedback, suggerimenti e indicazioni da chi ha la possibilità di provare in anteprima i futuri sistemi.

La Mela ha inviato una mail agli iscritti al Beta Software Program, spingendo gli utenti che non lo hanno ancora fatto a scaricare le versioni preliminari dei nuovi sistemi. Nel messaggio, l’azienda spiega che i partecipanti possono in questo modo contribuire a plasmare il software Apple sperimentando con le versioni pre-release, permettendo di far capire all’azienda cosa ne pensano gli utenti.

Tutti i software, e i sistemi operativi in particolare, prima di poter essere distribuiti in sicurezza devono essere testati accuratamente da milioni di persone, al fine di individuare eventuali problemi piccoli e grandi. Il beta testing è fondamentale per il corretto sviluppo di software e nuove tecnologie, e la distribuzione su larga scala delle versioni preliminari consente di ottenere un feedback molto più accurato ed obiettivo rispetto a quello che si può ottenere con i tester interni.