Apple prosegue il progetto per unire Apple TV e HomePod

Apple non avrebbe rinunciato all’idea di un dispositivo ibrido, una combo di Apple TV e HomePod integrati in uno. E’ ancora Mark Gurman di Bloomberg a rilanciare l’anticipazione. Come riportato in precedenza, la testata statunitense ribadisce che il nuovo dispositivo sarà dotato di uno schermo integrato e di una fotocamera per le chiamate FaceTime. Una sorta di Smart Display con Siri integrato.

Come parte della sua più ampia strategia per le periferiche Smart Home, Apple avrebbe iniziato lo sviluppo iniziale di un altoparlante ‌HomePod‌ con uno schermo integrato, e un dispositivo che combina le caratteristiche di Apple TV, HomePod‌ e fotocamera FaceTime.

La concorrenza è già avanti nel campo degli altoparlanti intelligenti con schermi. Ricordiamo che ad oggi Apple ha rilasciato HomePod mini, anche se purtroppo lo speaker smart di Cupertino finora non si è ancora visto in Italia, e ha offerto un piccolo aggiornamento al set-top box Apple TV 4K 2021 rilasciata il mese scorso. Il rapporto suggerisce che, dato l’aggiornamento minore di ‌Apple TV‌ 4K annunciato il mese scorso, il nuovo dispositivo combinato rappresenterà un progresso molto più significativo nella linea di prodotti ‌Apple TV‌.

Gurman ha anche spiegato in passato che Apple sta esplorando un futuro altoparlante ‌HomePod‌ di fascia alta che potrebbe includere un iPad collegato tramite un braccio robotico, in grado di tracciare e seguire gli utenti all’interno della stanza.

Apple stava pianificando di rilasciare un modello HomePod aggiornato nel 2022 come successore di ‌HomePod‌ del 2017, ma questi piani sono stati apparentemente accantonati, dopo che il più grande degli ‌HomePod‌ è stato definitivamente interrotto. La multinazionale di Cupertino ora sembra concentrarsi su questo nuovo prodotto combinato Apple TV e HomePod, anche se occorre tenere presente che si tratta di un progetto ancora nella fasi iniziali di sviluppo. Pertanto non solo non è dato sapere quando arriverà, ma è anche possibile che Cupertino cambi piani e accantoni il progetto.

Il rapporto di Gurman, ricordiamo ha anche delineato i piani di Apple per AirPod di terza generazione in arrivo entro la fine dell’anno e AirPods Pro di seconda generazione in arrivo nel 2022 con funzionalità fitness e monitoraggio della salute.