Innovusion e il super LiDAR per offrire la migliore visione possibile alle auto autonome

Innovusion, azienda specializzata nella ella progettazione e nello sviluppo di sistemi ibridi LiDAR allo stato solido per applicazioni intese ad accrescere la sicurezza dei veicoli, ha annunciato la disponibilità del suo sistema “Cheetah”.

Attingendo alla sua architettura ottica poligonale rotante, Innovusion ha combinato elettronica brevettata per sistemi di rilevamento, ottica avanzata e ricercati algoritmi software per l’offerta di un sistema pubbliccizato come in grado di non temere rivali nel settore dei sistemi LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) a lungo raggio e ad alta risoluzione per la mobilità veicolare.

“Il raggio di rilevamento di oggetti di 200 metri, con una riflettanza del 10% e una capacità di chiaro rilevamento di oggetti a 280 metri di distanza, fornisce la capacità di notifica migliore e più avanzata conseguibile al momento”, riferisce l’azienda, “andando ad accrescere il tempo di reazione cosicché il veicolo possa stabilire il comportamento più indicato da osservare con conseguente ottimizzazione delle prestazioni in termini di sicurezza.

Il sistema è in grado di generare immagini di qualità fotografica grazie all’elevato numero di righe di scansione verticali e orizzontali a copertura dell’intero campo visivo. Ogni singolo oggetto è rappresentato da una nuvola di punti densa, il che si traduce in una sicurezza ottimale in quanto non si corre il rischio che dal campo visivo vengano esclusi oggetti importanti.

La nuova di punti in queatione è particolarmente indicata per la fusione con dati di fotocamere a livello di pixel per la generazione di un set di dati ricchi, consentendo di ottenere un livello inedito di affidabilità del rilevamento e della classificazione degli oggetti.

Tra le specifiche chiave del sistema, una risoluzione dello schermo di 300 pixel verticali e una frequenza di trama di 10 Hz. La risoluzione delle immagini di qualità fotografica viene conseguita grazie alla risoluzione a 0,13 gradi sul campo visivo (field of view, FOV) verticale a 40 gradi e alla risoluzione a 0,14 gradi sul campo visivo orizzontale a 100 a gradi.

L’architettura poligonale rotante consuma meno di 40 W, elemento che, a detta del produttore, lo rende il sistema con il consumo energetico più ridotto di qualsiasi altro sistema LiDAR ad elevate prestazioni in circolazione al momento. La piattaforma è minuscola e robusta: le dimensioni delle testa del sensore sono 112 mm (altezza) x 145 mm (larghezza) x 105 mm (profondità) e in fuguro è prevista una ulteruore riduzione sostanziale delle dimensioni e del fattore di forma.

Il sistema trova impiego in applicazioni come: sistemi per la sicurezza dei veicoli, sistemi per veicoli a guida autonoma e ’da veicolo a tutto’ (vehicle-to-everything, V2X) per automobili, camion, autobus, treni e veicoli fuori strada. Il prezzo per unità ammonta a $35.000 per volumi ridotti.