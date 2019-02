Come scattare Live Photo da FaceTime su iPhone e iPad

In molti non lo sapranno, eppure è possibile catturare Live Photos direttamente dalle videochiamate di FaceTime, comprese quelle di gruppo. Il metodo è facile, e funziona sia su iPhone, che su iPad. Ecco come fare.

Cattura Foto dal vivo durante FaceTime video chiamate è incredibilmente semplice. Anzitutto, sarà necessario aprire Impostazioni e verificare nel tab “FaceTime” se risulta attivo l’interruttore chiamato “Live Photo di FaceTime”. In caso l’interruttore risulti spento, sarà sufficiente attivarlo.

Fatto ciò, sarà necessario avviare o ricevere una videochiamata FaceTime, dovendo rispondere come di consueto. Una volta che la chat FaceTime video è attiva non rimarrà che individuare il pulsante di scatto della macchina fotografica: è il pallino bianco, presente a schermo sopra il video.

Sarà sufficiente toccarlo per scattare una Live Photos. Apparirà a schermo un pop up che informerà l’utente dell’avvenuta acquisizione della foto dal vivo, e scomparirà qualche istante dopo.

E’ possibile continuare a premere il tasto dell’otturatore per catturare altre immagini live, che naturalmente potranno essere riviste nel rullino foto, proprio come qualsiasi altra Live Photo scattata al di fuori di FaceTime.

A questo punto, dal rullino, sarà possibile guardare le foto e utilizzare tutti i vari effetti, come loop, lunghe esposizioni, e rimbalzo. È inoltre possibile condividere le foto scattate in diretta su FaceTime con gli amici, come al solito, o anche inviare loro GIF animate partendo dalla foto.

Da notare che questa funzionalità venne momentaneamente rimossa da Apple con iOS 12, per poi essere nuovamente inserita con iOS 12.1.1.

Se sai che sei in una versione moderna di iOS e ancora non hanno le foto dal vivo presentano in FaceTime video chiamate, è possibile il dispositivo è o non è compatibile con la funzione, o che è spento all’interno della app Impostazioni iOS sezione “FaceTime”.