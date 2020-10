Instagram compie 10 anni con nuove funzioni e la storica icona Polaroid

Con iOS 14 potevate già farlo sfruttando l’app Comandi, ma con l’ultima versione di Instagram che festeggia 10 anni, potete ripristinare la storica icona della prima versione in via ufficiale. Per buona pace di chi, quando nel 2016 Instagram rivoluzionò il design dell’intera interfaccia dell’applicazione, andò fuori di testa reclamando la vecchia icona vintage.

Adesso si può fare perché l’app di Instagram è stata appena aggiornata – e, tra le tante, è stata aggiunta proprio questa possibilità: ripristinare la vecchia icona o sceglierne una delle altre disegnate apposta per l’occasione – in occasione dei dieci anni dal suo debutto sull’App Store di iPhone.

Perché in prima battuta l’app era un’esclusiva dei soli smartphone di Apple ed era un social network diverso dagli altri perché incentrato esclusivamente sulla fotografia. Poi nel 2012 è arrivata Facebook che sel’è comprata, sono arrivate le pubblicità, gli influencer e tutto il resto. Ed è cambiato tutto.

Non si può negare però che, nel bene e nel male, Instagram nei suoi primi 10 anni abbia contribuito a un cambiamento della cultura globale. Non ai livelli di iPhone che ci ha cambiato per sempre il modo di vivere: con esso Apple ha rivoluzionato una categoria di prodotto, lo smartphone, che è ormai diventata un’appendice delle nostre vite.

Ma tornando a Instagram, sin dai suoi primi giorni di vita, la creatività della community è stata fonte di grande ispirazione: ha di fatto reso possibile esprimersi in modi nuovi e creativi, ispirando al contempo gli altri attraverso la condivisione dei propri interessi. E’ per questo che oggi, 6 ottobre, in un giorno così significativo come il suo decimo compleanno, Instagram ha deciso di presentare nuovi prodotti e funzioni sottolineando l’importanza della futura generazione di creatori che sta contribuendo al grande cambiamento della piattaforma.

Da oggi è innanzitutto disponibile la Mappa delle storie, ovvero una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni con cui poter rivivere e ricordare i propri momenti migliori (la funzione consente di condividere, scaricare e salvare le storie nei propri highlight).

E’ stata poi introdotta la Timeline di prodotto, una timeline che ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram. Inoltre nei prossimi giorni lo shopping sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su Reels. L’obiettivo è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite la piattaforma.

Il social della fotografia ha anche annunciato nuove funzionalità anti-bullismo che hanno l’obiettivo di nascondere automaticamente i commenti potenzialmente offensivi. Questi commenti non vengono eliminati completamente ma possono essere visualizzati semplicemente cliccando sul nuovo pulsante “Visualizza commenti nascosti”.

Esiste già una funzione che avvisa gli utenti quando un loro commento può essere considerato offensivo, dandogli così la possibilità di riflettere e apportare eventuali modifiche prima di pubblicarlo. Questa funzione va in definitiva a prendere di mira i recidivi.

Infine instagram celebra i suoi primi 10 anni segnalando che c’è «Una sorpresa nell’app – facci sapere se riesci a trovarla!» scrive il social nel comunicato stampa. Si tratta appunto della possibilità di poter cambiare l’icona dell’app ripristinando eventualmente la tanto amata versione iniziale in pieno stile vintage. Basta accedere al pannello Impostazioni all’interno dell’app ed effettuare un lungo swipe verso il basso: sulla parte alta dello schermo dovrebbe comparire una colonna di emoji e a quel punto verranno rivelate le icone alternative.

Per poter accedere a tutto questo dovete però aver prima scaricato l’ultima versione dell’app: la trovate su App Store per iPhone, oppure da questa pagina per Android.

