Instagram con il supporto del formato ProRAW di Apple

Instagram ha iniziato a integrare il supporto per il nuovo formato ProRAW che è possibile sfruttare su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max con iOS 14.3 per scattare foto.

A riferirlo è lo sviluppatore Tim Johnse di Instagram spiegando che le foto ProRAW in formato DNG non potranno essere modificate con Instagram. Non sono al momento noti altri dettagli ma a quanto pare di capire Instagram convertirà semplicemente gli scatti ProRAW in immagini JPG da mostrare sul servizio social che permette agli utenti di scattare foto e condividerle via Internet.

Non è chiaro se sarà necessario aggiornare l’app Instagram o se il supporto arriverà man mano per tutti con l’aggiornamento del servizio lato-server.

Instagram should able to handle sharing ProRAW photos as of this morning, may take a bit to propagate out. — Tim Johnsen (@timonus) December 18, 2020

Il formato ProRAW, lo ricordiamo, unisce l’elaborazione multiframe delle immagini e la fotografia computazionale di Apple con la versatilità del formato RAW. Gli utenti hanno il pieno controllo creativo su colore, dettagli e gamma dinamica in nativo su iPhone o con altre app di fotoritocco professionale.

ProRAW è particolarmente utile in situazioni dove gli algoritmi di Apple potrebbero evidenziare difficoltà, ad esempio negli scatti con illuminazione da interni, in condizioni estreme di bassa luminosità e altri frangenti ancora. Pochi giorni addietro lo sviluppatore dell’app Halide ha spiegato i miglioramenti possibili grazie al formato ProRAW e i vari vantaggi.