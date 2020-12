L’A14 di Apple batte in velocità anche il nuovo Snapdragon 888 destinato ai futuri telefoni Android

Qualcomm ha diffuso i risultati di benchmark eseguiti sul nuovo SoC Snapdragon 888. I test sono stati lanciati tre volte e consentono di evidenziare a livello generale le capacità della piattaforma in merito alle prestazioni che è possibile attendersi per CPU, GPU e funzionalità di elaborazione per l’Intelligenza Artificiale.

La Mobile Platform Snapdragon 888 5G è quella che sarà usata su telefoni top di gamma che saranno presentati a partire dal primo trimestre del 2021. È interessante notare che dai dati mostrati nei benchmark si evince che il SoC di Qualcomm non è in grado di tenere il passo con l’A14 di Apple, chip integrato nei nuovi iPhone 12, e nin alcuni casi eanche con l’A13 degli iPhone 11.

Il sito AnandTech ha messo a confronto i benchmark di Qualcomm eseguendo gli stessi test sui dispositivi Apple, avviando Geekbench 5 e GFXBench. Lo Snapdragon 888 ha ottenuto un punteggio di 1135 nei test single-core, e di 3794 nei test multi-core; l’iPhone 12 Pro con il SoC A14 ha ottenuto un punteggio di 1603 nei test single-core e di 4187 nei test multi-core.

Nel test con GFXBench, usato per misurare le prestazioni della GPU, la Adreno 660 è riuscita a generare una media di 86fps con il test Aztec Ruins Vulkan (Normal Tier) in Full HD, contro i 102.24 fps di iPhone 12 Pro. Non sono noti i risultati mantenendo prestazioni sostenute; secondo AnandTech in questi casi lo Snapdragon 888 potrebbe battere i SoC degli iPhone in termini di consumo energetico.

Qualcomm ha fatto in ogni caso un ottimo lavoro migliorando anche le prestazioni del Neural Engine integrato. Di rilievo anche il punteggio con AITuTu, pari a 911883, evidenziato dal produttore e pari a circa il doppio rispetto a quanto si potrebbe aspettare da un dispositivo con Snapdragon 865. In molti casi le performance dello Snapdragon 888 non sono migliori di quelli che è possibile ottenere con gli A13 e A14 di Apple ma il risultato è interessante e le prestazioni al top della categoria.