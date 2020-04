Instagram, i messaggi diretti ora accessibili anche dal web

Instagram ora mette a disposizione i messaggi diretti anche dal web. Per anni è stato possibile accedere ai messaggi diretti solo dall’app ma ora questi sono accessibili anche dal web con un qualunque browser.

Gli sviluppatori del sito stanno testando da tempo i messaggi e a gennaio di quest’anno alcuni utenti sono stati invitati al testing, spiegando che la novità sarebbe arrivata in futuro.

Con tutto il mondo in lockdown per via del coronavirus, quella di Instagram è una piccola novità che sarà apprezzata da chi ama usare le piattaforme di social media anche dal desktop. Da un browser per sistemi desktop è possibile accedere ai messaggi con un click sull’icona dedicata in alto a destra, o facendo click su questo link.

Instagram deve ancora integrare varie funzionalità chieste a gran voce dagli utenti, tra cui una versione specifica per iPad che ancora non si vede, e la possibilità di vedere i Live stream dal desktop. Negli ultimi mesi sono state ad ogni modo integrate alcune novità, come ad esempio, la possibilità di visualizzare elementi con altri durante le videochat o aggiungere un adesivo con donazione per consentire alle persone di fare una donazione a un’organizzazione no profit a cui teniamo (dopo aver selezionato l’adesivo con donazione, è possibile selezionare l’organizzazione no profit per la quale vogliamo raccogliere fondi e personalizzare il nome della raccolta fondi, una funzionalità molto usata con la pandemia da coronavirus in corso).

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Instagram sono disponibili qui, invece per tutti quelli che parlano di Facebook si parte da qui.