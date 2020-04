“Creativity Goes On”: Apple rende omaggio alla creatività degli utenti ai tempi del coronavirus

“Creativity Goes On” è un nuovo spot di Apple che rende omaggio alla creatività delle persone che lavorano da casa o che si trovano in questo periodo costrette a rimanere a casa e che hanno escogitato mille modi per rimanere impegnati in con il lockdown che blocca tutto il mondo.

Nella descrizione dello spot, Apple scrive: “Abbiamo sempre creduto profondamente nel potere della creatività. Ora, più che mai, siamo ispirati da persone in ogni angolo del mondo che trovano nuovi modi per condividere la loro creatività, inventiva, umanità e speranza”.

A proposito di creatività, Apple sta entrando virtualmente nelle case degli utenti con una nuova serie denominata “Today ad Apple (at Home)” che, come il nome suggerisce, porta in casa alcuni dei corsi che l’azienda normalmente svolgeva in luoghi ad hoc per consentire ai propri utenti di approfondire le proprie conoscenze riguardo l’uso dei dispositivi Apple e la cui programmazione, come misura precauzionale, è stata temporaneamente sospesa.

Tutti i video della nuova serie Today at Apple (at Home) sono disponibili sul sito ufficiale.