iPhone 14 Plus, cinque cose da sapere

L’iPhone 14 Plus è la versione XXL dell’iPhone 14, con il quale condivide gran parte delle sue caratteristiche. Una delle particolarità è appunto lo schermo maggiorato, ma anche la batteria dura di più. E non solo. Datosi che i primi clienti che l’hanno ordinato lo riceveranno in questi giorni, ecco cinque cose da tenere a mente riguardo questo dispositivo.

Maggiore durata della batteria

Primo: lo schermo è da 6,7 pollici, una dimensione che storicamente si poteva ritrovare soltanto sui modelli di fascia Pro. Ma proprio perché non si tratta del top di gamma, non ci sono funzionalità come il ProMotion e quindi all’interno della scocca c’è più spazio, cosa che Apple ha sfruttato per incorporare una batteria più grande.

Il risultato è che l’autonomia è più lunga di quella di iPhone 14: nello specifico, secondo le statistiche pubblicate da Apple, questo telefono può raggiungere le 26 ore di riproduzione video oppure 100 ore in riproduzione audio. E siccome c’è la tecnologia MagSafe, può raggiungere il 50% di carica in un’ora con l’alimentatore Magsafe da 15 Watt.

Stesse fotocamere dell’iPhone 14

‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14‌ Plus condividono le stesse fotocamere, quindi chi sceglie uno o l’altro non avrà vantaggi (o svantaggi) in termini di resa fotografica.

Parliamo di una camera principale da 12 MP con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica dell’immagine tramite spostamento del sensore e una ultra-grandangolare da 12 MP con campo visivo di 120°, apertura f/2.4 e obiettivo da 13mm. Senza dimenticare il flash True Tone e il supporto al Deep Fusion, allo Smart HDR, al Photonic Engine e la nuova fotocamera anteriore con autofocus.

Alimentato dall’A15 Bionic

‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14‌ Plus sono alimentati dal chip A15 Bionic dell’iPhone 13 Pro dell’anno scorso. Esistono due varianti del chip A15 Bionic: una con GPU a 4 core e una con GPU a 5 core. L’anno scorso la GPU a 5 core era riservata solo ad ‌iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max, mentre i modelli di fascia bassa presentavano una GPU a 4 core.

Apple dichiara che l’‌iPhone 14‌ e l’‌iPhone 14‌ Plus usano la versione a 5 core e offrono prestazioni potenti per app, giochi ed esperienze AR; inoltre tutti i modelli, incluso il Pro, sono stati ridisegnati internamente per gestire meglio il calore.

Display XDR Super Retina

L’‌iPhone 14‌ Plus è dotato di un display da 6,7 ​​pollici, la stessa dimensione del display dell’‌iPhone 14 Pro‌ Max. Il display Super Retina XDR di ‌iPhone 14‌ Plus offre 458 pixel per pollice (ppi) e può raggiungere fino a 1.200 nits di luminosità di picco per i contenuti HDR, ha un rapporto di contrasto di 2.000.000:1, tecnologia True Tone e supporto per Wide color.

Durabilità

Tutti gli iPhone annunciati a settembre – ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 14‌ Plus, ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max – sono protetti dal Ceramic Shield sul vetro anteriore, una tecnologia che usa nanocristalli nel vetro del display per offrire una migliore protezione da cadute e graffi. Tutti e quattro sono inoltre classificati IP68, il che significa che possono resistere immersi in acqua a una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti.

Di più

Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un'occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due telefoni messi al fianco del 13 Pro Max dell'anno scorso. Per i dettagli sullo schermo potete dare invece un'occhiata a questo approfondimento.

