Meta semplifica il passaggio tra account Facebook e Instagram

Meta sta testando due funzionalità che legano Facebook e Instagram ancor più strettamente insieme: il colosso dei social di Zuckerberg ha iniziato a lanciare una nuova interfaccia su iPhone, Android e sul web per passare da un account all’altro. Il tutto, a condizione che l’utente abbia aggiunto le proprie credenziali Facebook e Instagram nello stesso Centro account.

In questo modo si potrà utilizzare la funzione per passare da un’app all’altra senza tornare alla schermata iniziale del proprio telefono, né al menu multitasking o al cassetto delle app. L’interfaccia consente anche di vedere un conteggio di tutte le notifiche in un unico hub.

Allo stesso tempo, Meta sta introducendo un’esperienza di login ridisegnata sia nella sua app per iPhone che in quella per dispositivi Android. Per coloro che hanno già account Facebook e Instagram, ora è possibile utilizzare le informazioni di accesso associate a un’app per accedere all’altra, anche se prima è necessario aggiungere le credenziali allo stesso Centro account.

Meta avviserà ogni volta che si usa un account esistente per crearne uno nuovo o si aggiunge un account al Centro account. Inoltre, le funzionalità di sicurezza come l’autenticazione a due fattori funzioneranno ancora, impedendo, ad esempio, a qualcuno di utilizzare le proprie credenziali Instagram per accedere all’account Facebook.

Mentre le nuove funzionalità sono “attualmente limitate a Facebook e Instagram”, Meta osserva che “continuerà a esplorare come migliorare le esperienze connesse in tutte le tecnologie”. Le novità arrivano dopo il debutto degli account Meta ad agosto e una recente diminuzione sia delle entrate che della crescita degli utenti per l’azienda.

Le prossime novità di Meta nel settore dei visori e del Metaverso saranno presentate durante l’evento annuale Meta Connect che si svolgerà l’11 ottobre. Meta probabilmente mostrerà Project Cambria, il suo nuovo visore VR di fascia alta che potrebbe essere chiamato Meta Quest Pro. Nel suo post su Facebook, Zuckerberg sembra stuzzicare la grande rivelazione, con una sua foto che lo mostra mentre indossa un visore che però appare quasi completamente oscurato.