macOS Tahoe fatica ad installarsi sui Mac Studio M3 Ultra

Di Mauro Notarianni

A quanto pare nell’installer di macOS Tahoe c’è un bug che, in alcuni casi, impedisce l’installazione sui Mac Studio con chip M3 Ultra.

Il sito statunitense Macrumors riferisce che gli utenti interessati dal problema hanno provato a installare macOS 26 da Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software ma dopo la consueta procedura di aggiornamento il sistema rimane con macOS Sequoia 15.7 al posto di macOS Tahoe. Inutili sembrano ulteriori tentativi.

Dai forum ufficiali di Apple sembra che il problema riguardi un po’ tutti gli utenti di Mac Studio con chip M3 Ultra; un utente che ha cercato di indagare la causa del problema riferisce che l’installer carica il driver di macOS Tahoe per l’Apple Neural Engine ma il relativo controllo hardware fallisce, annullando la procedura di installazione.

Altri utenti riferiscono di avere tentato procedure diverse per l’installazione, l’avvio in modalità sicura e anche in modalità recovery ma anche questi tentativi si sono rivelati inutili. Al momento non sono noti fix per risolvere il problema è l’unica è attendere un aggiornamento da parte di Apple.

La Casa di Cupertino è al corrente del problema ed è probabile che entro pochi giorni sarà rilasciato un update per risolvere il bug che impedisce l’installazione di macOS 26 Tahoe sui Mac Studio con chip M3 Ultra.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

