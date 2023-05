Safari soffia a Edge il titolo di secondo browser al mondo

Il browser Safari di Apple ha riconquistato il posto rispetto a Microsoft Edge, diventando il secondo browser desktop più popolare al mondo, secondo i dati forniti dal servizio di analisi web StatCounter.

Secondo i dati, Safari viene ora utilizzato sull’11,87% dei computer desktop in tutto il mondo, lo 0,87% in più di Edge, che si ferma all’11%. Google Chrome rimane al primo posto con una quota dominante del 66,13%, mentre Firefox di Mozilla si posiziona al quarto posto con il 5,65%. Ecco la classifica completa:

Chrome 66,13%

Safari 11,87%

Edge 11%

Firefox 5,65%

Opera 3,09%

Internet Explorer 0,55%

Le statistiche sembrano favorevoli ad Apple rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando Edge aveva superato Safari per il secondo posto con un margine leggermente inferiore all’1%, grazie alla positiva accoglienza del nuovo browser predefinito di Microsoft per Windows 11.

La risalita di Apple nella guerra dei browser corrisponde ad un notevole aumento delle vendite globali di Mac nel 2022, nonostante le restrizioni di approvvigionamento durante tutto l’anno. L’interesse per i chip M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra e M2 ha fatto sì che il fatturato di Apple per i Mac raggiungesse i 11,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in aumento di 2,5 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente.

Nell’esercizio 2022, i Mac hanno guadagnato complessivamente 40,1 miliardi di dollari, in aumento di 5 miliardi di dollari rispetto ai 35 miliardi di dollari guadagnati nel 2021. Nel quarto trimestre del 2022, la metà degli acquirenti di Mac erano del tutto nuovi alla linea di prodotti, dando a macOS e al browser predefinito di Apple, Safari, una significativa accelerazione.

Nonostante la risalita di Safari, il browser non ha fatto praticamente alcun progresso nel recuperare punti percentuali rispetto al primo posto di Google Chrome, che ha una presa salda sul mercato, con la sua quota diminuita solo dello 0,51% rispetto all’anno precedente. La popolarità di Chrome su entrambe le piattaforme macOS e Windows continua ad essere largamente invariata.

Percentuali a parte, Apple, Google e Mozilla continuano a contendersi il titolo di migliore browser per Mac: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Safari sono disponibili a partire da questa pagina.