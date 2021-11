Il visore Apple di realtà aumentata e virtuale avrà Wi-Fi 6E

Il visore Apple di realtà aumentata e virtuale non solo potrebbe arrivare già il prossimo anno, come indicato nelle scorse ore da Mark Gurman di Bloomberg, ma sarà dotato di connettività Wi-Fi 6E di ultima generazione con prestazioni superiori. L’anticipazione dettagliata arriva dall’attendibile analista Ming Chi Kuo, segnalato da MacRumors, spiegando che i visori in arrivo nel 2022 da Apple, Meta (Facebook) e Sony impiegheranno questa tecnologia o la versione precedente Wi-Fi 6 per assicurare agli utenti una esperienza senza fili superiore.

Innanzitutto anche per Ming Chi Kuo il visore Apple di realtà aumentata (AR) e virtuale (VR) arriverà verso la fine del 2022, quindi dopo l’introduzione di nuovi modelli di visori da parte di Sony indicato nel secondo trimestre 2022 e anche di Meta (Facebook) entro la seconda metà del prossimo anno.

L’analista prende come esempio Oculus Air Link, sistema per giocare senza fili ai titoli VR su Oculus Quest 2 di Meta (Facebook) che adotta Wi-Fi 6 in grado di offrire prestazioni superiori e di ridurre i consumi di energia rispetto a Wi.Fi 5. Secondo il report questa scelta permette a Oculus Air Link di funzionare più stabilmente offrendo una frequenza di aggiornamento dei display fino a 120Hz, contro i 72Hz o 90Hz possibili invece con Wi-Fi 5.

Ma questi non sono gli unici vantaggi: oltre a caratteristiche e funzioni di Wi-Fi 5, i nuovi standard Wi-Fi 6 e 6E offrono prestazioni e velocità di trasmissione superiori, latenza inferiore e l’impiego della banda a 6GHz. Oltre all’aumento di banda si riducono le interferenze rispetto alla stragrande maggioranza dei dispositivi in commercio che funzionano sui canonici 2,4GHz e 5GHz. Infine Ming Chi Kuo prevede che Meta, Apple e Sony saranno i marchi più influenti nel mercato dei dispositivi per il metaverso nel 2022.

Nel report non si parla di iPhone ma secondo altre fonti il visore Apple per realtà aumentata e virtuale funzionerà in abbinamento a iPhone: se quest’ultima anticipazione è corretta anche gli iPhone 2022 avranno Wi-Fi 6E.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.