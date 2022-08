Schermo sempre acceso di iPhone 14 Pro, altri indizi in Xcode 14 beta

Ci sono nuovi indizi che puntano alla funzione di schermo sempre acceso per iPhone 14 Pro. A fornirle, questa volta, è Xcode 14 in versione beta. A scoprire tracce di quella che potrebbe essere la “funzione di bandiera” del nuovo telefono di fascia alta è lo sviluppatore @rhogelleim.

Secondo quanto riferisce @rhogelleim provando a interagire con l’interfaccia simulando lo spegnimento del telefono si ottiene uno strano effetto. Il display non si spegne diventando totalmente nero ma privo di colori mentre l’ora continua ad essere visibile. In un secondo post si vede anche uno schermo con un ridotto numero di dettagli sempre quando viene spento.

@filipeesposito

Messing around with lock screen widgets/accessory and Xcode SwiftUI preview is showing the always on display.

This circle is filled as red in my code.

Is it reported already? pic.twitter.com/cpTwloGCrp — rhogelleim 𓃵 (@rhogelleim) August 1, 2022

Altre conferme giungono da Steve Moser, un giornalista di MacRumors, che ha notato come simulando lo stesso effetto, lo schermo riduca i dettagli nelle immagini che si vedono nei widget pur restando i widget comunque visibili.

The iPhone 14 Pro may remove details from images in widgets while the screen is locked and dimmed in ‘Always on’ mode. Shout out to @rhogelleim for also finding that widgets are black and white when viewed using Xcode Preview for SwiftUI. Attached: video of sim waking. pic.twitter.com/UmfDYILADa — Steve Moser (@SteveMoser) August 1, 2022

Quelle rinvenute in Xcode 14 Beta non sono i primi indizi concreti di questa funzione. In precedenza già in iOs 16 erano emersi indizi simili al punto che si è potuto ipotizzare quale sarà il funzionamento del display “always on” che sarà molto simile nel concetto a quel che si vede in Apple Watch che ha lo schermo sempre acceso dal lancio di Apple Watch 5.

Nei fatti quel che accade è che lo schermo mostra costantemente alcune informazioni di base (l’ora) e alcune di quelle che arrivano dalle applicazioni ma prive di dati sensibili e senza tutte le opzioni che contribuiscono ad aumentarne il consumo, come le animazioni.

Ricordiamo che l’obbiettivo dello schermo sempre acceso, che sarà disponibile solo per iPhone 14 Pro, si fonda anche su specifiche modifiche dell’hardware tra cui uno schermo con frequenza di refresh variabile e capace di scendere fino ad 1Hz.